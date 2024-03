Recordatorio sobre ISIS

¿Cómo se compone? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son los riesgos?

Independientemente de la forma como el Kremlin ha decidido encuadrar el atentado terrorista de hace unos días en Rusia o de lo que resulte de posteriores investigaciones, ya el presidente Putin ha declarado que los atacantes son extremistas islámicos procedentes de Asia Central. Poco después de ese atentado, Francia elevó la alerta terrorista señalando amenazas también por parte de ISIS. Por tanto, se necesita efectuar una evaluación actualizada de los riesgos reales que ISIS representa.

Primero, es necesario conectar el ataque en Moscú del 22 de marzo con el anuncio del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) del 7 de marzo, un anuncio público que indicaba que una célula terrorista de ISIS había sido neutralizada por ellos. Esta célula, según el FSB planeaba ataques contra sinagogas en Moscú. El mismo 7 de marzo, pero horas después, la embajada de EUA en Moscú emitió una alerta de seguridad por riesgo de terrorismo. Rusia conocía bien los riesgos por terrorismo en su país. El 3 de marzo (cuatro días antes de la alerta de la embajada de EUA), el Comité Antiterrorista de Rusia anunció que el FSB llevó a cabo una operación contra presuntos militantes de ISIS en Ingusetia. Concretamente, Rusia estaba monitoreando de cerca la amenaza de la rama afgana de ISIS desde tiempo atrás (Rane, 2024). Durante una reunión de octubre del 2023 de los jefes de los servicios de seguridad en las naciones de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el jefe del FSB advirtió que el grupo estaba expandiendo sus capacidades hasta el punto en que eventualmente podría llevar a cabo ataques terroristas fuera de Afganistán.

Esto nos lleva a recordar cómo está compuesto y cómo opera ISIS.

I: ISIS-Matriz o centro operativo. ISIS-Matriz es el corazón y núcleo de esta organización, el cual se mantiene en Siria e Irak y sobrevive a pesar de todo el combate que se efectuó en su contra.

II: ISIS-"Provincias". Aprendiendo las lecciones de su organización madre, ISIS comprendió que su mensaje y su capacidad de operación sería mucho mayor si lograba establecer una red similar a la de Al Qaeda. Pero esta red tenía que ser denominada de manera consistente con el mensaje central que indicaba que ISIS no es un grupo u organización, sino un "estado". Por consiguiente, sus filiales importantes debían ser denominadas "provincias". La "provincia" afgana de la organización, también denominada ISIS-Khorasan, (ISIS-K), compuesta esencialmente de ex talibanes hoy afiliados a ISIS, es un ejemplo. En algunos casos, ISIS-Matriz aporta algo de financiamiento y asesoría a estos grupos. Otras veces no.

III: ISIS-células. Además de lo anterior, existen muchas células ubicadas en decenas de países. En algunos casos, como con los atentados de París en noviembre del 2015, o en Bruselas en 2016, la relación operativa entre las células europeas y la matriz en Siria/Irak era elevada. En cambio, otras células trabajan con independencia de la matriz.

IV: ISIS-actores o "lobos" solitarios. Fuera de las células, hay un gran número de potenciales atacantes que no forman parte de organización o red alguna. Estos atacantes normalmente operan en solitario, pero en ocasiones, son reclutados y dirigidos a distancia (lo que los hace dejar de ser propiamente "solitarios"). Al final todo esto, comunicativamente, es utilizado por la organización jihadista para generar un sentimiento de capacidad, alcance y crecimiento.

Por ende, el combatir a uno de los componentes de ISIS sin combatir el resto, es una aproximación incompleta, lo que, aunque puede resultar en una disminución temporal del terrorismo, permite que eventualmente éste reemerja con fuerza.

