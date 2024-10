No hagas cosas buenas...

Por supuesto que no se trata de condenar a nadie si no recibe su debido proceso. Por fortuna también el hecho que se atiende para efectos de este texto no tuvo consecuencias mayores. Jurídicamente se trata de lesiones levísimas (entre cosas además de que sanan en breve tiempo, no dejan secuelas)

Así entonces no se pretende ser juez ni mucho menos, pero ante lo sucedido hace más de dos años en un evento interno del PRI en Torreón, Coahuila, sito en el Centro de Convenciones de la ciudad, vale la pena el comentario.

Se trató de una agresión cometida "presuntamente "por personajes de la política, en este caso padre e hija sobre la humanidad de Silvia Garza, a la sazón miembro del staff que en ese entonces coordinaba la realización del evento partidista ocasionándoles lesiones en el rostro, los brazos y espalda.

Trascendió que el motivo de la agresión fue que las mujeres colocaban a los invitados en sus lugares asignados, sin embargo, por algún motivo el funcionario y su hija se molestaron agrediendo a Silvia quien los había llevado a sus asientos, cayendo la mujer al suelo, por lo que otras dos de las organizadoras intervinieron para mediar la situación, sin embargo, ambas también fueron violentadas. El evento continuó con normalidad y días después fue que inició el proceso legal.

Como se explica en la descripción general de los hechos, no hubo daños físicos graves que se tuvieran que lamentar. Empero, las circunstancias de lo acontecido demandaban que el hecho quedara impune.

Silvia Garza decidió seguir la vía legal. Emprendió un proceso penal que ahora está surtiendo consecuencias para efectos prácticos. Un juez de control formuló la imputación a quien se desempeñaba como segunda regidora del Cabildo de Torreón y le dictó como medida cautelar la suspensión temporal del cargo hasta el próximo 28 de octubre, que se reanude la audiencia para continuar con el proceso legal en donde se determinará si es vinculada o no a proceso. Así mismo a la imputada le quedó prohibido acercarse a la víctima y testigos. Fue a partir de ayer, jueves 24 de octubre de 2024, que Xóchitl "NN", estaría suspendida temporalmente, de su cargo como integrante del Cabildo de Torreón.

Respecto al mismo tema, el pasado 7 de octubre, el padre de Xóchitl "NN", Mario "CR" enfrentó la audiencia inicial por los mismos cargos en contra de Silvia.

En su audiencia el Juez de Control impuso al imputado como medida cautelar el uso de un brazalete localizador y la suspensión temporal del cargo, además de quedarle prohibido acercarse a la víctima y testigos.

Posteriormente, el 12 de octubre del presente año, se realizó la continuación de la audiencia donde fue vinculado a proceso, quedando imposibilitado para tomar cargo como séptimo regidor en la administración 2025-2027 del segundo periodo de gobierno del actual alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda González.

Así entonces debe reconocerse que las autoridades están actuando, aunque sean del mismo color todas -PR-. Es claro porque sobraron los testigos en un evento multitudinario político, que algo sucedió entre Xóchilt y Silva, y como la primera supera en talla a la segunda, aparentemente le pareció que sería sencillo agredir físicamente. Por fortuna para todos no está tan claro si el padre hizo uso de la fuerza física, pero claro está que el profesor de alguna forma procedió.

El clan Cepeda (encabezado por el profesor) quizá estaba acostumbrado a poder actuar de esta manera pensando que gozaba de cierta impunidad. Qué bueno que no está siendo así.

Sólo a las autoridades judiciales les corresponde resolver si hubo comisión de delito o no, no se trata aquí de prejuzgar ni nada, pero sí de reconocer que al menos, se quede un buen precedente que no se puede agredir impunemente en su caso a una mujer, como se hizo con Silvia, sin asumir las consecuencias que hasta ahora las está habiendo.