Reconocen pacientes mejora en el Hospital del IMSS Madero, pero faltan detalles

Pacientes del Hospital Rural, número 20 del Seguro Social en Francisco I. Madero manifestaron que aunque se ha mejorado un poco el servicio, todavía hay deficiencias, por ejemplo, desde hace tiempo que no se tienen los materiales para los exámenes de laboratorio y no se están haciendo Rayos X.

Por lo anterior se están reprogramando las citas, para agosto, porque les dijeron que esperan que a más tardar el 25 ya estén en condiciones de reactivar esos servicios.

“Nos dicen que no hay material, que como para el 24 o el 25 ya puedan hacer otra vez los exámenes, si hay personal en esas áreas, pero pues nos están regresando, nosotros teníamos la cita pa mañana, con el (médico) internistas y nos volvieron a dar la cita pal mes que entra, pero casi siempre salen con que esto o no hay aquello ”, dijo una mujer que acompañaba a una persona de la tercera edad.

Aquellos que no están dispuestos a perder su cita, tienen que pagar por esos servicios, pero manifiestan que si les representa un buen gasto, considerando que la mayoría provienen de comunidades rurales y los pacientes son adultos mayores.

Las personas con las que se platicó son pacientes cada mes acuden a sus chequeos y algunos manifestaron que, en lo que va del año se ha mejorado el abasto de medicamento, ya que uno de ellos comentó que padecía enfisema pulmonar y que le daban un tratamiento que se aplica con nebulizador

“Aunque las medicinas que nos nos dieron ya no se recuperan, pero de perdido ya no las tiene uno que comprar por fuera, porque a él ese tratamiento no le debe de fallar, porque es el que da vida a sus pulmones y ahorita gracias a Dios no nos ha faltado, porque el año pasado si batallamos mucho, porque ese tratamiento casi cuesta 2 mil pesos, si está muy caro”.

También dijeron que el trato del personal ha mejorado, por que ese era otro problema que enfrentaban, además de lo poco amable que eran algunos médicos y enfermeras, los tiempos de espera eran muy largo y aseguraron que al menos esos detalles se van corrigiendo.