Reconocen a periférico como 'vialidad tronada'

l sector empresarial reconoció que el Periférico Raúl López Sánchez es una vialidad "tronada" por completo, pues ha sido absorbida por la mancha urbana y ya prácticamente es un bulevar más de la ciudad, donde se ha incrementado el tránsito doméstico, pero ven necesario desarrollar mayores alternativas para los vehículos pesados.

En este sentido, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, consideró que la seguridad de la ciudadanía debe ser primero y que es necesario buscar alternativas a los tráileres que son de circulación local, es decir, los que se dirigen a la Ciudad Industrial de Torreón.

"Tienen la opción de ir por el segundo libramiento, que pasa por el ejido Ana, para llegar a sus instalaciones, también la medida de que sea por horarios nos ha parecido buena, creo que es importante vigilar la protección de la ciudadanía, su seguridad, ya el Periférico es un bulevar más de la ciudad, ya no es un libramiento lejano ni mucho menos, está en el corazón del municipio, y sí tenemos que cuidar la integridad de las personas, pero también buscar alternativas", comentó.

Como ejemplo, mencionó que si hay tráileres que vengan de Gómez Palacio y se dirigen a Mieleras, no hay otro camino que seguir el Periférico actual, por lo que Canacintra ha propuesto la conectividad entre la carretera a Santa Fe, que conecta después con El Esterito, y el ejido La Partida o El Perú.

"Por aquí, los tráileres que van a Mieleras pudieran irse por el segundo libramiento y en el ejido El Perú dar vuelta a la derecha para conectar con la carretera a Santa Fe, y de ahí a Mieleras", expuso, "hoy que no existe esta carretera, tienen que irse forzosamente por el Periférico actual, ya que el segundo periférico y el tercero salen muy adelante y no es tan rentable tomar estas vías, estamos de acuerdo en salvaguardar la integridad de la gente pero también encontrar un punto medio donde las empresas no salgamos perjudicadas con la medida".

Para reducir la carga vehicular en el Raúl López Sánchez, el Municipio de Torreón informó que los camiones de carga de doble remolque ya no podrán circular por esta vía y deberán hacerlo por el segundo periférico. Adicionalmente, permanece la restricción para todo tipo de unidades de carga pesada en "horas pico", tienen prohibido transitar de las 7:00 a las 9:00 horas y de las 17:30 a las 19:30.

Posteriormente, se dispondrá que todo el transporte de carga en general salga del periférico López Sánchez, como una medida paulatina para ir aportando soluciones a la saturación vehicular que registra esta vialidad, por la que diariamente transitan unos 90 mil vehículos de todo tipo y características.