Rechazan mineros bloqueos

Trabajadores de la minera Roble de Velardeña, Durango, exigieron a las autoridades estatales que retiren el bloqueo que les impide acceder a su empleo, pues aseguraron que la mayoría está de acuerdo en retomar las actividades y es un grupo de 30 personas, apoyados por familiares y amigos, que han optado por impedir el paso.

Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Minero "Frente", se reunió este lunes con cerca de 170 trabajadores de la minera, quienes expresaron su urgencia por volver a sus actividades.

El dirigente explicó que el problema se ha manipulado y comenzó porque la empresa presentó su declaración de Hacienda con ceros, es decir, sin reparto de utilidades para los empleados, sin embargo, expuso que el sindicato se inconforma cada año, exista o no esta prestación, pues la Constitución así les brinda el derecho, por lo que esta vez no será la excepción.

Mencionó que Hacienda deberá revisar a la empresa y determinar si es correcto el procedimiento.

"Queremos pedir al gobierno del estado que ya intervenga, porque es una responsabilidad de ellos de garantizar a nuestros compañeros el libre tránsito, entrar a trabajar, no traemos conflictos con la empresa, sí estamos molestos porque no hubo utilidades pero eso sabemos dónde lo podemos llevar legalmente", comentó.

Pavón Campos dijo que los trabajadores no han entrado a laborar porque no quieren tener un enfrentamiento con quienes se han apostado en el acceso y que prácticamente ya tienen ahí un "picnic", mientras que 700 personas son afectadas por esta situación y no recibirán ninguna percepción económica en esta semana.

El dirigente sindical aclaró que el paro es totalmente ilegal y que el procedimiento debió ser mediante un emplazamiento a huelga, con todos los trámites, pero los inconformes solamente llegaron y se plantaron, para evitar el acceso del resto de la plantilla de empleados, que han tratado de ingresar en dos ocasiones pero han recibido agresiones y amenazas.

En este sentido, reiteró el llamado a la autoridad estatal para que les brinde el derecho al trabajo y al libre tránsito.

Durante la reunión, acordaron acudir a la Cámara de Diputados para exponer la problemática y, si no hay una solución para el jueves, se plantarán en la sede del gobierno estatal de Durango para que Esteban Villegas les de las garantías de volver a su empleo.