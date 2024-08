Rechaza AMLO recibir al presidente de Argentina, Javier Milei, ante su próxima visita a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no recibirá al mandatario de Argentina, Javier Milei, en su próxima visita a México para participar en un foro de ultraderecha.

En su conferencia mañanera de este martes 13 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que "no hay ningún problema" en que Milei venga a nuestro país porque en México, indicó, "no hay censura": "Es un país libre, no hay persecución".

El Presidente mencionó además que no coincide con el pensamiento del mandatario argentino ni su forma de ser.

"En nuestro país hay libertades, puede venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha qué hay en el mundo, este es un país libre, no hay censura, ni hay persecución, hay libertades plenas", dijo.

El presidente López Obrador recordó que Milei ha solicitado permiso para el uso del espacio aéreo mexicano en sus giras a Estados Unidos y nunca se le ha negado a nadie la autorización.

"Es más, ya han venido porque aquí se han congregado, se han reunido, fuerzas conservadoras de distintos países y no ha pasado absolutamente nada", mencionó.

Insistió en que el presidente de Argentina puede sentirse libre porque el pueblo de México ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso.

----Milei participará en foro de movimientos de derecha del mundo

El presidente de Argentina participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo, que se realizará el 24 de agosto en la capital mexicana, informaron este lunes organizadores del evento.

"El presidente de la República Argentina, Javier Milei, ha confirmado su participación en la Conservative Political Action Conference (CPAC) de México, que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto", señaló un comunicado del equipo de prensa del mexicano Eduardo Verástegui, actor y activista que organiza el evento.

Según la información, Milei presentará "un firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo".

El texto anticipó que su discurso será uno de "los momentos culminantes del evento, atrayendo la atención de líderes conservadores y defensores de la libertad en toda la región".