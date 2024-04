Rechaza alcalde despidos injustificados

El alcalde de Francisco I. Madero Jonathan Ávalos Rodríguez, afirmó que los despidos que se están haciendo son para anticiparse al proceso de entrega-recepción y rechazó que se hayan dado injustificada y arbitrariamente, además de que es falso de que se esté descontando 500 pesos de su sueldo a los empleados que no asistan a los actos de campaña del candidato de Morena- PT, Félix Ramírez.

Mencionó que, los señalamientos hechos por el exsecretario del ayuntamiento, Oscar Palacio Campos son producto del resentimiento que tiene por que no obtuvo la candidatura a la alcaldía, ya que le encuesta no le favoreció.

“Este cuate dice que hasta lo amenazo, yo no tengo ni comunicación con ese cuate, no lo hago ni en el mundo y el tema es por que está dolido por que no quedó, pero ni modo, así es la política simplemente perdió y ya y la verdad es que no tengo interés en nada con él, en ningún sentido y realmente no, no gano la encuesta, esa es la realidad”

Manifestó que, por el cambio de administración, independientemente de quien quede, se está haciendo ajustes en varios rubros entre ellos en el personal con la intensión de dejar finanzas sanas y anticipó que los recortes de personal continuarán, ya que lo había anunciado hace mese, por que prácticamente todos los municipios en Coahuila, se encuentran en el proceso de entrega recepción

“Tu sabes que ya vamos a terminar y ahorita estamos dando bajas precisamente por que tenemos que entregar la administración a quien venga a suplirnos, primero Dios y para dejar el tema de las finanzas sanas estamos haciendo ajuste en todos lados”

“Ya ves que ahorita todo es político, por eso lo toman así, desafortunadamente y de los descuentos no hay nada de eso, que lo demuestre, ya me imagino andarle descontando a la gente, esa es pura mentira, el que quiere va (a los actos de campaña). ¿Cuándo haz visto tú que me hayan sacado ahí que los amenazaba, que obligaba a la gente? ¡Jamás! Y hasta fui coordinador de campaña cuando Guadiana. La gente que quiera va, participa y la gente que no pues que Dios los bendiga”.

Manifestó que, seguramente esos señalamientos continuarán por el resentimiento que algunos tienen y es lógico, ya que como seres humanos es normal el enojo y recordó que, en su anterior periodo como alcalde pasó algo similar con el primer regidor (Juan Carlos Perales), con la directora de Salud Municipal (Magaly Sotelo) y con el Tesorero a quien solo mencionó como “el Bibi” y al final fueron candidatos de otros partidos.

“Ya estoy acostumbrado a eso, por que es normal el tema de la política muchos seres humanos se alteran por el tema del poder y quieren llegar a como de lugar y se olvidan de los principios de nuestro movimiento, pero siempre hemos salido avantes, la verdad es que por eso ni me preocupa nada del tema”

El alcalde consideró que, los señalamiento hechos por gente del mismo partido y que luego se va a otros institutos políticos al final no prosperan, no le perjudican al proyecto de izquierda en Madero ya que está muy definido, incluso las encuestas que se han hecho dentro y fuera del partido le dan un “tres a uno” a favor del candidato Félix Ramírez, aunque reconoció que no se tienen el mismo indicador en otros municipios.

“Yo creo que en todo el estado de Coahuila nosotros somos lo que siempre hemos estado así y ahora no es la excepción y tu lo puedes ver en las campañas que hace el ingeniero (Félix Ramírez) como va, mucha gente asiste, tiene una aceptación increíble y no por cinco o seis personas se va a acabar el movimiento, pues somos miles de personas”.

Jonathan manifestó que de las acusaciones que hizo Óscar Palacio ya tienen conocimiento la dirigencia estatal de Morena y ya se habló él, pero por el resentimiento y enojo que tiene no entiende razones.

“Yo me enteré que gente de él se está reuniendo con David Flores y yo interpreto que se van a cambiar, pero la verdad es que no nos interesa ni nos perjudica, siempre ha sido así”.