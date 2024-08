RECETAS PARA LA VIDA

¿POR QUÉ SE LE TEME TANTO AL CONFLICTO?

Transforma el Conflicto en Crecimiento: Descubre el Lado Positivo de los Desacuerdos.

Los conflictos pueden ser difíciles y estresantes, pero también ofrecen importantes oportunidades para el crecimiento personal, emocional y social. Tener el valor para enfrentarlos abre posibilidades para conocerse mejor, crecer y reconocer los conflictos internos. Esto ofrece nuevas perspectivas y el valor para entender mejor los deseos, miedos y motivaciones inconscientes.

Los conflictos resueltos fomentan la comunicación clara y facilitan la reconciliación y reparación de las relaciones fracturadas por malentendidos. Resolver un conflicto es una forma poderosa de sanar.

A través del análisis y comprensión del conflicto, una persona puede encontrar un equilibrio saludable para mejorar su vida emocional. Superar conflictos puede resultar en una transformación significativa, integrando aspectos reprimidos o negados de la psique y alcanzando un mayor nivel de madurez emocional.

Existen conflictos constructivos y destructivos, y todo depende del tono y la forma en que se aborde la situación. Si uno se expresa con palabras derogatorias, humillaciones, gritos y amenazas, el conflicto se convierte en una lucha de poder. En este caso, cada persona busca establecer quién está bien y quién se equivocó, convirtiendo la discusión en un caso perdido. Las personas involucradas se perciben mutuamente como cosas sin dimensión, despojándolas de todos los atributos sensibles y bondadosos que tienen.

En conflictos destructivos, falta la conciencia, la compasión y la responsabilidad personal. En lugar de ver lo que cada uno aportó para evitar que la situación escalara, el conflicto crece y se convierte en una defensa sin resolver la cuestión que lo propició. Lo único que se escuchará será enojo, venganza o desesperación.

Para salir de esta posición caótica y negativa, es importante reconocer que la razón del conflicto no es la cuestión en juego, sino entender el trasfondo. Esto generalmente alude a tres causas principales:

Poder y control: Establecer prioridades personales pasando por alto el valor de la relación.

Confianza: Sentirse cerca, seguros y protegidos al exponer puntos vulnerables.

Respeto y reconocimiento: Valorar y reconocer las necesidades y deseos de los demás.

Las personas discuten porque sienten que no son importantes para el otro, no se sienten seguros y, lo más triste, no se sienten valorados ni reconocidos. Por eso buscan todo tipo de pretextos para discutir y poder validar su sentir.

Tener el valor de reconocer a la otra persona, mantener la calma y la disciplina para escuchar con interés y curiosidad es el primer paso para resolver cualquier tipo de conflicto. Aceptar que uno puede equivocarse y que su forma de actuar ha lastimado, sin defender el orgullo o la posición, es crucial.

Para resolver conflictos se requiere desarrollar tolerancia, curiosidad y tener la convicción de mantener la esperanza y humildad para reconstruir la relación dañada. Sobrellevar un conflicto implica querer preservar la relación sin tener que exponer quién tiene la razón, porque lo importante es escuchar, sanar y reconstruir la relación.

Enfrentar los conflictos con una mentalidad abierta y constructiva puede transformar situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento de las relaciones. Recuerda que el objetivo no es ganar una discusión, sino construir un entendimiento mutuo y sanar cualquier herida que pueda haber surgido

RECETA

Conflictos Constructivos

Ingredientes:

Valor: coraje de enfrentar el conflicto con honestidad. Escuchando otras perspectivas.

Comunicación Empática: Escucha y habla desde el corazón. Entender los sentimientos detrás de las palabras.

Responsabilidad: reconoce tu parte en el conflicto y evita culpar a los demás.

Confianza y Respeto Mutuo: fomentar un ambiente seguro donde ambos se sientan valorados y reconocidos.

Tolerancia y Compromiso: calma, desarrollando curiosidad y la disposición de encontrar soluciones con la intención de sanar y reconstruir la relación.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA TENER CONFLICTOS CONSTRUCTIVOS:

No le temo al conflicto; aunque puede ser incómodo, es necesario. Los conflictos pueden ser tan positivos y constructivos como yo me comporte. Reconozco que cuando discutimos y peleamos, todos perdemos porque no se pueden resolver cuestiones que causan dolor. Puedo escuchar sin condenar y hablar sin lastimar. Acepto que no necesito tener la razón para sentir que gane una discusión. Busco tener relaciones sanas y constructivas. Tengo la fortaleza para reparar y reconstruir las relaciones que se han deteriorado.Al enfrentar conflictos, mantendré el valor y la apertura, practicaré la comunicación clara y empática, asumiré mi responsabilidad personal, fomentaré la confianza y el respeto mutuo, y aplicaré la tolerancia y el compromiso para encontrar soluciones juntos. Así, convertiré los conflictos en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento de mis relaciones.

MODO DE PREPARACIÓN PARA RESOLVER CONFLICTOS:

Preparación Inicial:

Inicia con una mente abierta y dispuesta a escuchar. Establece un ambiente calmado y seguro para la conversación.

Mezcla de Comunicación Clara y Empática:

Escucha activamente al otro, evitando interrupciones. Utiliza declaraciones en primera persona ("yo") para expresar tus sentimientos y perspectivas sin culpar.

Añadir Responsabilidad Personal:

Reconoce tus errores y cómo tus acciones pueden haber contribuido al conflicto. Acepta tus responsabilidades sin defender tu orgullo o posición.

Incorporar Confianza y Respeto Mutuo:

Fomenta un ambiente de confianza donde ambos se sientan seguros para compartir sus puntos vulnerables. Valora y respeta las necesidades y deseos del otro.

Cocinar a Fuego Lento con Tolerancia y Compromiso:

Mantén la calma y la paciencia durante la discusión. Desarrolla la curiosidad para entender la perspectiva del otro y trabajan juntos para encontrar soluciones que beneficien a ambos.

Servir con Intención de Sanar:

Busca siempre preservar la relación. En lugar de enfocarte en quién tiene la razón, enfócate en escuchar, sanar y reconstruir la relación.

"Los conflictos son oportunidades disfrazadas; al enfrentarlos con valor y empatía, transformamos nuestras relaciones y a nosotros mismos".

