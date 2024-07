RECETAS PARA LA VIDA

"EL INTERNET ESTÁ CAMBIANDO NUESTRAS VIDAS: ENTRE LA REALIDAD Y LA FICCIÓN"

Cuidado con la era Digital - No Te Dejes Llevar por la Ilusión-

La tecnología ha creado un mundo ficticio donde las personas creen que es fácil controlar, editar e incluso terminar una conversación cuando las cosas no van como desean. El uso de Internet ha cambiado nuestra forma de vivir, desde las relaciones humanas hasta la manera en que nos abastecemos de productos; de hecho, prácticamente se ha convertido en una necesidad primordial en la sociedad actual. En cualquier dispositivo, es sencillo comprar, estudiar, preguntar, distraerse, comunicarse y descubrir nuevos horizontes.

No cabe duda de que Internet ha mejorado la calidad de nuestras vidas en muchos aspectos. Gracias a este recurso, el mundo se ha transformado en una pantalla compartida por multitudes a nivel mundial. Esta herramienta, tentadora y gratificante de manera instantánea, ofrece la posibilidad de una participación excesiva, lo que simultáneamente ha generado abuso y dependencia.

Las pantallas incrementan la accesibilidad y disponibilidad inmediata a todo tipo de recursos, creando una comodidad que, sin querer, fomenta la dependencia.

La nueva realidad del mundo de hoy es que las personas sienten que todo está al alcance de sus manos gracias a la tecnología. Los dispositivos electrónicos y la facilidad de las aplicaciones tecnológicas permiten acceder a una infinidad de servicios y productos con un solo clic. Se pueden enviar mensajes, realizar compras en línea, editar discusiones personales y escribir trabajos completos. Con muy poco esfuerzo, las cosas aparecen mágicamente en la puerta de cualquier hogar, demostrando que todos tenemos el poder de pedir y comprar lo que queremos sin tener que salir a buscarlo ni hacer algún esfuerzo.

Esta gran comodidad y poder también ha generado una nueva serie de problemas, quizá más complejos de lo que nos gustaría. Tristemente, se ha incrementado el sentimiento de soledad, la falta de tolerancia, la ingratitud y la fantasía de crear una realidad alternativa. Es decir, una realidad virtual que lejos de ayudar a las personas a luchar, trabajar y esforzarse por ser mejores, les hace creer que pueden obtener todo fácilmente. La fama se adquiere con seguidores, los productos son fáciles de crear y las personas que hablan en Internet realmente saben lo que dicen.

Internet ha adormecido a la sociedad. Ha seducido nuestras sensibilidades y ha convertido a las personas en consumidores instantáneos. Más que personas, ahora somos productos fáciles de ser analizados, ahora se pueden predecir nuestros gustos, consumo y comportamientos.

No cabe duda de que la realidad virtual, Internet y cualquier medio que sirva para conectar, enseñar y crecer son herramientas valiosas. Todo lo que estimule el avance y el progreso es bienvenido en la modernidad. Sin embargo, cuando otorgamos a estas herramientas el poder absoluto y permitimos que gobiernen nuestra mente, dejan de ser útiles y se convierten en un tormento, esclavizando a un calabozo e impidiendo ver con claridad. Esto no solo entorpece la vida, sino que convierte a las personas en zombis, robándoles su condición humana única e irremplazable. Hay que tener cuidado.

LA RECETA

Liberándose de la pantalla

Ingredientes:

Responsabilidad -compromiso con conciencia para ser, actuar y pensar con humanismo.

Creatividad: encontrar nuevas formas de entretenerse y resolver problemas sin internet.

Conciencia: acto de estar presente y consciente y hacer un esfuerzo para tener contactos reales.

Iniciativa: disposición a tomar la acción proactiva para planificar actividades alternativas.

Límites - poder determinar una separación entre la realidad y la ficción que ofrece la pantalla.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA DEJAR LAS PANTALLAS

Reconozco mi valor como ser humano más allá de las pantallas. Uso Internet como una herramienta que me permite conectarme y conseguir lo que necesito sin embargo no me encadena ni me ayuda a pensar. Mantengo mi creatividad cautiva y, encuentro nuevas formas para entretenerme sin tener que depender de la tecnología. Mi ingenio me permite resolver problemas de manera innovadora y original. Estoy consciente del tiempo que paso frente a las pantallas y lo uso sabiamente sin excederme ni abusar de él. Balanceo mi vida para poder disfrutar de actividades que me enriquecen y me hacen crecer sin depender de las pantallas ni los dispositivos electrónicos. Acepto que soy más que Internet;entiendo que hay un mundo vasto de posibilidades esperándome. Salgo, exploró, creo y vivo plenamente dentro y fuera de las pantallas. Me conecto con la vida real, disfruto de cada momento y descubro todo lo que el mundo tiene para ofrecerme. Con confianza y determinación, usó la tecnología de manera equilibrada y saludable, permitiéndole utilizar todos los recursos que tengo para aprovechar la vida y las posibilidades y sus recursos.

VERDADES IMPORTANTES DEL USO DE LAS PANTALLAS

La realidad y la realidad virtual pueden parecer similares, pero son muy diferentes. Es crucial reconocer los límites entre la fantasía y la realidad, y entender quién soy realmente frente a quién pretendo ser.

La exposición prolongada a las pantallas y las gratificaciones inmediatas crea problemas serios. La comodidad y las recompensas instantáneas debilitan la capacidad de nuestros neurotransmisores, lo que inhibe nuestras respuestas sensoriales y nos aísla de la realidad.

Usar Internet sin límites pone en riesgo nuestros sentimientos. Exponerse continuamente a las ideas, presentaciones e influencias de otros de manera compulsiva afecta directamente la impulsividad, la ansiedad, la ira, la soledad y la envidia.

"La calidad de tu vida es más valiosa que las horas que pasas sumergido en un mundo irreal, creado para superar la soledad, la decepción y la frustración".

