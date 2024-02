Reanuda IMSS servicio de mastógrafos móviles en Coahuila

A partir de este jueves, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reanudará el servicio de mastógrafos móviles para atender gratuitamente a mujeres derechohabientes mayores de 40 años en las distintas unidades médicas de las cinco regiones del estado.

En La Laguna, el servicio se programó del 15 al 28 de febrero y la calendarización es la siguiente: El 15 de febrero el servicio llegará al Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 20 de Francisco I. Madero mientras que el 16 y 29 de febrero estará en el HGSZ No. 21 de San Pedro.

El 17 y 24 de febrero el mastógrafo móvil estará en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 de Torreón; el 19 de febrero la UMF No. 80 de Torreón; el 20 y 26 de febrero se atenderá a la población femenina en la clínica No. 16 de Torreón y el 21 de febrero en los UMF No. 83 de Matamoros. En la clínica No. 18 de Torreón estará disponible el servicio el 27 de febrero y el HGSZ No. 6 de Parras de la Fuente, tendrá disponible el servicio el 28 de febrero.

Guillermina Álvarez Santana, coordinadora en Salud Pública adscrita al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en la entidad, informó que para ser beneficiarias no es necesario acudir con cita, sin embargo, pueden acercarse con tiempo a su clínica de adscripción para solicitar informes sobre la programación de los estudios, así como de los requisitos y condiciones para presentarse.

Reiteró que mediante estos estudios se logra detectar con oportunidad tanto el cáncer de seno como otras enfermedades de la glándula mamaria, de ahí que insistió en la importancia de aprovechar este beneficio.

Si se descubre alguna anormalidad, se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico y, de acuerdo con el Seguro Social, en caso de que el resultado sea normal, se citará a una nueva mastografía en dos años. El estudio radiográfico tarda aproximadamente 15 minutos y causa molestias que son tolerables ya que se requiere comprimir el pecho. No todos los resultados anormales significan cáncer, de cada 10 mujeres con mastografía anormal, sólo una tiene cáncer.