Realizarán homenaje a la maestra Oralia Esparza en Torreón

Con un recorrido que incluye 50 años de trayectoria y 80 años de vida recién cumplidos, la promotora cultural, maestra, activista y pionera del feminismo en La Laguna, Oralia Esparza Rodríguez (San Pedro de las Colonias, 1944), recibirá un homenaje a su labor y trayectoria el próximo miércoles 13 de marzo, en punto de las 18:00 horas, en la Galería Universitaria San Francisco de Borja de la Universidad Iberoamericana.

El evento es organizado por el Capítulo de Egresados de la Ibero Torreón, a iniciativa de los exalumnos Saúl Ramos, Claudia Ramón y Lupita Richards. Este homenaje constará de un conversatorio con la maestra, quien compartirá los puntos más importantes de su vida profesional y algunas anécdotas junto a sus exalumnos.

En entrevista, la maestra Oralia Esparza se dijo sorprendida por tal reconocimiento, además de que es algo que le satisface en sumo grado. Tras su divorcio, en esa misión de añadir el arte y la cultura en la promoción universitaria, influyó en generaciones de alumnos del Instituto Tecnológico de La Laguna, donde ingresó en 1982, y de la Universidad Iberoamericana, donde impartió un seminario de feminismo durante una década.

“Llevé mi vida en esos espacios y fue muy enriquecedora, porque yo ya no tenía prácticamente quién me detuviera, sino que yo estaba viviendo con esos intereses y me atraparon”.

La maestra se refiere a sus exalumnos como “sus amigos”, a quienes ahora ve con hijos, y en algunos casos hasta con nietos. Por eso mismo resalta el valor del arte y la cultura en la formación educativa de todos los niveles, pues esta abre otro tipo de ventanas, amplía en gran longitud las perspectivas.

“Es indispensable esa esfera porque, allí te atreves a observar, a formar criterios, y luego los criterios te dan una posición. Te enfrentan a la realidad que estás viviendo. Puede ser una realidad social, una realidad política, y el arte te empuja porque estás más consciente de lo que ofreces como una percepción, como algo tuyo, como una síntesis de lo que tienes alrededor”.

Cuando la UNAM y el Colegio de México abrieron sus programas de género, la maestra aprovechó una beca para tomar un curso en la capital del país. Así se consolidó su pensamiento sobre el feminismo es un movimiento político donde se tiene que dinamizar lo privado con lo público.

También tomó clases en España con la filósofa Adela Cortina y de ética en Alcalá de Henares. Además, en Estados Unidos estudió filosofía para niños. Estas herramientas reforzaron su virtud educativa y le instó a una enseñanza más integral, misma que pudo transmitir a sus alumnos.

“Yo creo que los muchachos piensan en sus años dorados, me relacionan y sí, porque yo estaba muy enfrascada en la teoría, a mí me gustaba mucho la teoría. Y todo eso los formó, fíjate”.