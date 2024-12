Realizan homenajean al cronista de Torreón Jesús Sotomayor

La mañana del 07 de diciembre se hizo entrega de un reconocimiento a Jesús Gerardo Sotomayor Garza, cronista oficial de la ciudad de Torreón, por sus 50 años de trayectoria como docente en la Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) campus Laguna, de la que también llegó a ser director.

El evento tuvo lugar en el auditorio Luis Avaleyra Arroyo de Anda del Museo Regional de la Laguna (Murel), donde un gran pendón rezaba al fondo del recinto: “Gracias Maestro. Sus enseñanzas nunca se olvidarán. Su ejemplo ha motivado la formación de 50 generaciones de profesionistas”.

El reconocimiento le fue entregado por Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila — en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas—, y por Federico Rodríguez Martínez, presidente del Colegio Regional de Abogados de la Laguna. “El doctor Jesús Gerardo Soto Mayor Garza es un abogado por vocación, pero sobre todo un maestro de vida, cuyo legado abarca los ámbitos académico, jurídico, social, y ahora también dedicado a la historia de Coahuila”, puntualizó Pimentel González al dedicar unas palabras de agradecimiento al homenajeado por su “responsabilidad, compromiso y pasión en el ejercicio de la jurisprudencia”.

También formaron parte del presidio Sandra López Chavarría, coordinadora de la unidad Torreón de la UAdeC; Jesús Sotomayor Hernández; Gerardo Lara Pérez, magistrado del Tribunal de Justicia de Coahuila; Fernando Rangel de León, presidente de la Asociación de Exalumnos de la UAdeC.

“Hay mucho que podemos todavía dar; claro, ya no con el ímpetu ni con la entereza de muchos años atrás, pero todavía con la idea, con las ganas de continuar adelante en esto. Yo estoy muy contento por esta ceremonia, no me la esperaba”, dijo Sotomayor Garza para cerrar el evento conmemorativo, dejando claro que su legado como docente, investigador y autor seguirá expandiéndose.

SEMBLANZA

El doctor Jesús Gerardo Sotomayor Garza es licenciado en Derecho por la UAdeC, maestro en Justicia y Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) )con acentuación en Derecho Penal, y doctor en Derecho Penal por el Instituto de Posgrados en Humanidades (Inposhuac).

Fue director de la Escuela de Derecho de la UAdeC Unidad Torreón de 1978 a 1984, elevándola al rango de Facultad. Estableció los primeros estudios de posgrado en Derecho en la Laguna de Coahuila y actualmente es profesor investigador de tiempo completo.

Como catedrático, ha impartido las materias de Introducción al Estudio de Derecho, Derecho Civil, Bienes y Sucesiones, Derecho Penal, Derecho Agrario y Derecho Notarial.

En el ámbito laboral, se ha desempeñado como actuario, defensor de oficio, juez mixto, magistrado, notario público y cronista oficial de Torreón, así como conferencista y ponente de diversos cursos, seminarios prácticos y ciclos de conferencias jurídicas.

Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran la Presea Román Cepeda Flores, la Presea Trascender Vínculo de Profesionistas, mención honorífica en el Concurso Literario Estatal Julio Torri y la Medalla del Centenario de la Real Academia Europea de Doctores. Recibió el grado de doctor honoris causa por su relevante trayectoria social y sus sobresalientes investigaciones en la ciencia jurídica.

Es autor de más de treinta obras jurídicas y jurídico-históricas, entre las cuales algunas son utilizadas como libros de texto en diversas universidades a nivel nacional.