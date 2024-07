Ramón Sotomayor tendrá muestra fotográfica durante presentación de Juan Villoro en El Siglo

Era mayo de 1968. Ramón Sotomayor Covarrubias tenía entonces 13 años cuando recibió el llamado del periodismo. Su padre (el también legendario fotógrafo siglero Ramón Sotomayor Woessner) lo envió a cubrir un partido de los Diablos Blancos del Torreón, equipo de futbol que en ese entonces jugaba en el Estadio de la Revolución y competía en la categoría de la Segunda División de México.

Ramón hijo tomó una cámara Kodak Retinette, de cuerpo y lente pequeño. El fotógrafo tenía que pegarse a la portería una vez iniciado el juego; en ese momento no había objetivos telefotos que permitieran tomas a grandes distancias. La cámara tampoco tenía enfoque, debía calcularse la toma por metros, tener precisión matemática.

“Era Retinette de negativos. Aparte, disparabas y tenías que avanzar el negativo. Después ya vinieron las automáticas que disparas y avanza el rollo. En el futbol, al principio, también tenías la restricción de los rollos, nomás traía para 36 fotos. Al futbol me llevaba cuatro rollos y tenías que estarlos administrando”.

Sotomayor comenzó a recorrer los distintos estadios y campos deportivos de la ciudad: el Estadio Revolución, el recién construido Moctezuma, el San Isidro de la Ola Verde del Laguna. También empezó a viajar: se subía al camión de los Diablos Blancos y seguía al equipo cuando jugaba de visitante. Encuadre tras encuadre, gol tras gol, capturar el momento oportuno continúa siendo la esencia del oficio.

Gracias a esta trayectoria, cinco imágenes de Ramón Sotomayor, publicadas en las páginas de El Siglo de Torreón serán expuestas en las instalaciones de esta casa editora, el próximo jueves 25 de julio, durante la presentación del libro ‘No fue penal. Una jugada a dos tiempos’ (Almadía, 2023), del escritor mexicano Juan Villoro, a partir de las 19:00 horas.

Se trata de fotografías míticas como la que le tomó a Jared Borgetti en diciembre de 1996, cuando el delantero sinaloense flotó en el aire para rematar el centro de Nicolás Ramírez y lograr que Santos Laguna obtuviera su primer campeonato ante el entonces bicampeón Necaxa, mientras el antiguo Estadio Corona estallaba de emoción.

“Recuerdo muy bien la jugada. Yo traía una cámara de negativos: Nikon 8008, era lo más moderno que había, con autoenfoque y avance de rollo automático; disparaba un montón. Traía la Nikon 8008 con un lente 70-200, una abertura no muy grande, con eso la tomé. Vi que casi desde medio campo le pasan la pelota a Nicolás Ramírez, vi que venía corriendo y vi que volteó al manchón de penal. Ahí volteé la toma. Veo que Borgetti está parado y empieza a hacer un movimiento, en ese momento empiezo a disparar”.

Otra imagen es uno de los dos goles que Luis Hernández anotó a Corea del Sur en el Stade de Gerland, en Lyon, durante la Copa Mundial de Futbol Francia ‘98. Sotomayor tomó un vuelo para cruzar el Atlántico y entrar a hacer su trabajo durante los compromisos de la Selección Mexicana en tierras francesas.

“Me dijeron que iba a ir al mundial, que preparara el pasaporte y todo. Me metí a estudiar francés. Me avisaron en enero (de 1998) que me iba a ir en junio, para estas fechas llegué, nos íbamos a estar todo el mes o hasta donde llegara la Selección. Nos fuimos a Francia y duramos un mes cubriendo”.

Las fotografías restantes corresponden a Rodrigo ‘El Pony’ Ruiz recorriendo el campo del antiguo Estadio Corona con el esférico en los pies, en otra se muestra el gol que Daniel ‘El Hachita’ Ludueña le realizó a Cruz Azul en la final del torneo Clausura 2008, la última dibuja en píxeles a Jared Borgetti, ya convertido en capitán de Santos, cargando la copa del Verano 2001.

“Yo veo el futbol de otra manera; no lo veo como aficionado, lo veo como fotógrafo. Si yo tomo una buena foto y sale al día siguiente (en el periódico), eso me satisface muchísimo”.

En el año 2001, Sotomayor abandonó las cámaras análogas para adaptarse al nuevo dominio de las digitales. Sotomayor también ejerció otros puestos dentro de este diario, como cuando fue gerente de producción, pero nunca soltó su cámara.

Además de ser fotógrafo de deportes, Sotomayor ha cubierto todas las fuentes posibles, como espectáculos, cultura o policíaca. Incluso recuerda la época de violencia que vivió la región, cuando en 2006 tuvo que fotografíar los cadáveres de dos ejecutados que aparecieron en el vado del río Nazas. La visita de Juan Villoro también será una oportunidad de reconocer su trayectoria de más de 50 años.

“Me siento halagado, porque va a ser un marco para la presentación del libro de Juan Villoro. Eso me satisface. Además, son fotos buenas, tomadas algunas con negativo, que tienen su historia”.