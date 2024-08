Quiero palomitas

El 28 de agosto de 2009 fue una de esa noche que siempre tienen a París como el escenario. Luego de tensiones y peleas, a unos minutos de subir al escenario del Festival de rock en Seine, según versiones, Liam Gallagher rompió la guitarra de su hermano Noel, y de ahí se hizo el silencio.

Los millones de seguidores de Oasis, una de las bandas británicas más emblemáticas para las generaciones que vivieron el cambio de siglo y milenio, veían como sus ilusiones se astillaban como el instrumento de Noel en miles de pedazos, cerrando uno de los capítulos más álgidos de la por sí complicada carrera de estos músicos.

Irreverentes, contestarios y violentos hacia la prensa, hacia otros músicos, hacia sus fans y hasta hacia ellos mismos, marcaron una época que puso a la música británica de nueva cuenta en los cuernos de la luna, pero con un camino diametralmente opuesto al que hicieron The Beatles o The Rolling Stones.

Las tensiones entre Liam (vocalista) y Noel (guitarrista, arreglista, compositor y poco a poco voz del grupo) fueron cada vez en aumento, al punto que esa noche en París el mismo Noel escribió “Con algo de tristeza, pero también con mucho alivio, les comparto que he renunciado a Oasis esta noche. La gente podrá decir o escribir lo que quiera, pero yo simplemente no puedo trabajar con Liam un día más”.

Había que navegar durante años con ver a veces Noel cantando y emocionado como se entonaba su himno “Don’t Look Back in Anger”, y también a Liam cantando por su lado, siguiendo siendo los mequetrefes de siempre pero con la ausencia del hermano. Celebraron separados los campeonatos de su Manchester City querido, al punto de que en cada celebración de un título había la esperanza de volver a ver a Oasis en el Etihad Stadium, pero eso siempre fue un sueño imposible.

Si podían cantar “Wonderwall” pero no era lo mismo, se necesitaba la energía, esa que emana no solo la música y las letras, sino el saber que pudiera salir Caín para volver a “fregarse” a Abel ya no con una quijada de burro, sino con cualquier instrumento, es más hasta con un cigarro.

Y así pasaron los años. Posiblemente porque en esa época tuve la experiencia de cambiar pañales a mi primer hijo no me percaté de hasta dónde podía crecer esta ausencia. Si quedan los discos, YouTube y hasta Spotify, pero siempre era como saber que si en algún momento se reunirían nuestros cabellos ya tendrían algunas canas.

Esa incógnita estuvo presente en todo momento, podría hacer las paces y volver a tocar su “maldita” música por favor. Al punto que nuestro paisano, el conductor Claudio Rodríguez en 2019, a diez años de la separación, tuvo a Noel Gallagher frente a frente para charlar, entrevista que fue transmitida por TeleHit, canal donde mi amigo Claudio dejó un sello importante (nunca olvido las tardes cuando hicimos Desde La Esquina en Telecable de La Laguna).

A la pregunta de Claudio “¿Te ves haciendo algo con Oasis otra vez?”, Noel cambió su cara y con el desdén característico del cantante, le comentó que “si regresarían no iría a la televisión mexicana para anunciar su reunión”, en pocas palabras que le zarpara lejos, muy lejos.

Ante esta reacción, todos los benditos días a Claudio siempre se le señaló, se le vitupereo y hasta se le apuntaba con el dedo, de ser quien osó a molestar a su alteza serenísima Noel. Pero el atrevimiento también fue esa marca que no se borra, pero te deja con la satisfacción de no quedarte con las ganas de preguntar.

Siguieron los años y un buen día de agosto de este año, aparece en la cuenta de X de Oasis, 27.08.24, seguido de 8:00 am. La locura estalló por completo, era la señal de que algo podría cambiar. Por fin vieron que podían dejar las diferencias atrás, que pueden hacer música juntos, que pueden sobrellevarse a pesar de las diferencias, que gracias a Sara MacDonald, ex esposa de Noel, lo dejó en la calle al firmarle el divorcio y eso lo obligó a recordar la insistencia de un reportero mexicano (que cómo fregaba) para reunirse con Liam y toda la banda.

A partir de esta madrugada van a cambiar muchas cosas para la música y para los shows en vivo, posiblemente ya no podremos saltar con “Supersonic” o pasar de la aparente calma a la estridencia total de “Champagne Supernova”, pero siempre aquellos insolentes que nos hicieron vibrar y gritar a toda voz “You know it’s gona be OK” nos volverán a reunir para vernos al rostro y volver a comernos el mundo, una vez más.