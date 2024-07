Quiero palomitas

El cine de Hollywood necesita una terapia con urgencia, ya que no es posible que simple y sencillamente una de las mayores industrias que han generado miles de millones de dólares y ha influenciado en la vida de millones de personas en los últimos setenta años, se sienta bien librada luego de todos sus asuntos pendientes al interior de su desarrollo: desde muertes, casos de excesos, traiciones, negocios turbios que han aportado su dinero para generar más ganancias sin importar su procedencia y un largo etcétera que, ha sido replicado por los medios masivos de comunicación y hasta por algunos sectores del arte.

Esta tarea no es fácil porque es una bestia de mil cabezas, en donde puedes encontrar historias que enaltecen al ser humano, como los títulos que podrían hacer que las personas salieran de las salas por el caleidoscopio de imágenes que pueden perturbar a más de uno. Esta tarea la intenta hacer el director estadounidense Ti West, al meter en el diván al cine de su país, con su saga X, una serie de películas del género de terror que dibujan las ilusiones y las frustraciones que genera Hollywood, alimentado por la sordidez de la violencia y de los excesos del sexo.

Si bien Maxxxine es la continuación de las dos entregas anteriores de West junto a Mia Goth (quien se convierte en la Scream Queen de esta generación, aunque con características más propias de nuestros tiempos), esta película se enfoca en revivir lo que representaba la industria del cine para la cultura en general en 1985, época en donde aparecía el formato VHS que revolucionaría la forma de consumir las películas.

La protagonista Maxine Minx, es la única sobreviviente de una masacre que se vivió seis años atrás en una granja en Texas, en donde un pequeño equipo de producción quería hacer una película porno; sin embargo, fueron victimados por los dueños del lugar, esta es la historia de X (2022) la primera entrega de la serie. Luego conocemos a la dueña del lugar, Pearl (2022), quien es la protagonista de la segunda película y que es la precuela de la saga. El carácter desequilibrado de Pearl, quien vive en 1918 dentro de la granja y ve frustrados sus sueños de ser una actriz de Hollywood debido a que no se le considera talentosa. Pero, tiene episodios violentos que la llevan a terminar con todas las personas que entran en contacto con ella, excepto Howard, su esposo. En esta nueva cinta, Maxine sigue en la industria del cine para adulto, pero ella quiere hacer el salto al “mainstream” del cine de más ganancias y por ende de más fama. Hace una audición para la película “The Puritian II”, lo que será una gran oportunidad para ella. Consigue el papel y al dar a conocer su noticia, sus compañeras de películas la invitan a una fiesta, ella decide no asistir, ya que tiene otro trabajo: bailar en un “peep show” o espectáculo para mirones.

Uno de los clientes, oculto en la oscuridad, le deja un VHS en el cual vienen las escenas de la película porno que quisieron filmar en aquella granja. Ella busca saber la procedencia del cassette para saber de dónde salió este material y qué es lo que busca. Por ello, entra en contacto con el detective privado (Kevin Bacon haciendo un papel diametralmente opuesto a los que realizó en los 80’s), pero este se vuelve una pesadilla para Maxine.

Esta película ha sido califica como de slasher, por lo que te permite tener una idea de lo que vamos a ver, pero a diferencia de los míticos asesinos seriales que surgieron en esta década, nos enfrentamos al mundo del desenfreno sexual como moral, lo que ocasiona que a cada momento nos remita a esta idea freudiana de los impulsos hacia la muerte (tánatos) y hacia el placer sexual (eros), que no solo mueven a la industria cinematográfica, sino que se ha convertido en el combustible para permitir todo.

Por ello, la narrativa que sigue al exterior de esta máscara es la del mundo de la fantasía, así como la idea de quien quiera triunfar en este ámbito necesita sacrificar todo, con tal de ser famoso. Maxxxine sigue esta línea que no concluye con esta entrega, ya que West está trabajando en una cuarta parte de esta serie, que en el fondo muestra como este “entretenimiento” ha tenido vertientes de que lo sórdido del cine para adultos (y lo que representa en cuanto a los deseos como a la necesidad de la represión de estos con su consecuente castigo) se ha movido entre lo clandestino (Pearl), pasando a las producciones de tipo independiente (X), a la popularización a través del formato de VHS (Maxxxine), por lo que podemos intuir que el siguiente paso es la masificación y penetración (literal) de este contenido a todas los internautas de la red en sus hogares. Ver esta película como una recreación de la época, nos quedaríamos cortos, por lo que si habría que poner a Hollywood en el diván, era necesario llegar a través de sus pecados y no por medio de sus virtudes, así no se llega a la verdad.