Quiero palomitas

Desde la aparición del cine hace más de un siglo, la fascinación del ser humano por plasmar la idea de explorar otros planetas ha sido uno de los temas de los que más ha recurrido el séptimo arte para permitirnos soñar, imaginar y hasta predecir el cómo será en un futuro, no muy lejano, la vida del ser humano en otras latitudes.

Si bien George Méliès con su Viaje a La Luna (1902) abrió la puerta a este anhelo de la humanidad de conquistar nuevos sitios dejando atrás nuestro planeta, a lo largo de los años, cientos de cineastas han querido recrear cómo podría ser desde el llegar a un nuevo planeta, vivir en nuestro satélite natural o hasta introducirse a la exploración de túneles que rompen con el espacio-tiempo terrestres, alimentando la fantasía y el desarrollo de lo que hoy se conoce como ciencia ficción.

A veces se asemeja a las crónicas de los héroes que buscaban no ceder ante la imposición de un nuevo reinado de oscuridad, como en la saga de Star Wars (obvio la trilogía mayor, antes que las seis películas más cercanas a capítulos de la Rosa de Guadalupe enfocadas a Anakin y a Rey), o como llegar a la inmensidad del universo para encontrar nuevas condiciones para que nuestra especie sobreviva como en Interstellar (2014) de Christopher Nolan, o reflexionar sobre qué es lo que nos depara como humanidad luego de que dejamos el estado primitivo del animal, al ser inteligente y racional, para dar paso al control de nuestra creación por medio de la inteligencia artificial llamada Hal y que nos advertía de cómo nos confrontaríamos a la inexplicable razón de nuestra existencia en 2001: Una Odisea en el Espacio (1968) de Stanley Kubrick.

Ayer millones de personas fuimos testigos del cuarto lanzamiento del proyecto de Starship impulsado por la compañía Space X, propiedad de Elon Musk, a quien se le puede criticar de miles de situaciones, pero a quien hay que reconocerle el tratar por todos los medios de que la ficción con la que hemos crecido gracias al cine se pueda llevar a cabo en nuestra realidad.

En una hora y cinco minutos, pudimos ver (y en ocasiones no), cómo esta nave y sus componentes podían llegar sin problema de nuevo a casa, a pesar del dramatismo que se vivió al momento de ver cómo iba perdiendo piezas en su retorno la nave, casi la angustia con la que nos mantuvo el regreso de la Luna-Nave comandada por nuestro Clavillazo y la eterna belleza de Ana Luisa Peluffo, en la clásica comedia El Conquistador de la Luna (1960) de Rogelio A. González.

El día ayer pudimos ser testigos de que la realidad en muchas ocasiones supera a la fantasía, en particular cuando el suceso tiene que ver no solo con el presente, con ese pasado que ha sido la conquista de nuevos lugares en el espacio y que solo ha llegado por medio del cine y la televisión a tener un eco, pero también a ese futuro que aún no hemos llegado del todo y que es el colonizar, ya no solo ser terrestres, sino poder ver crecer a seres humanos en otros cuerpos celestes para considerarlos una nueva forma de representarse.

Posiblemente, la película quemás plantea esta situación sea Ad Astra (2019) de James Gray, quien plantea dilemas éticos del ser humano ya no como aquel que quiere llegar a nuevos planetas solo por elmero hecho de llegar a proponer las condiciones necesarias para el mejor aprovechamiento para la especie, sino la posibilidad de llevar también lo negativo que tenemos como especie, desde la violencia, el exasperado control, la idea de sacar el mejor provecho de las situaciones o bien obtener cualquier beneficio a cualquier precio, quitándole el celofán que en ocasiones se le ha impuesto a este tipo de películas, para regalarnos un relato crudo ymás cercano a lo que somos.

Nuevamente, el espacio es un territorio que queremos conocer, en el que buscamos otras formas de vida, en que queremos sentirnos parte de un algo que pueda rebasar nuestra visión solitaria para contemplarnos como personas que podemos desarrollarnos más allá en los confines de este vasto universo… y que así será.