Quiero palomitas

Australia debe estar en deuda con el director George Miller, no solo por la nutrida filmografía de grandes éxitos comerciales (a él se le debe desde Mad Max, Babe el Puerquito Valiente 2, Happy Feet, por la que ganó el Oscar a mejor animación y hasta Las Brujas de Eastwick), sino por haber colocado al cine de este país en las carteleras a nivel global, mucho antes del internet y las redes sociales.

A punto de cumplir 80 años, Miller vuelve a retomar el desierto australiano para llevarnos otra entrega de la épica saga que llevó a la pantalla en 1979 con el nombre de Mad Max. La distopía futurista en donde el patrullero Max Rockatansky, trataba de mantener el orden hasta que una pandilla acaba con la vida de su mujer e hijo, pero que después de tomar venganza, todo el mundo se vuelve un caos.

Al punto que ya no hay ni ley ni justicia que pueda mantener el orden. Ahora la violencia se desata por la necesidad de sobrevivir, de obtener los pocos recursos que existen (como la gasolina) y que los vehículos modificados se han convertido en los amos y señores de las carreteras. El director australiano entregó una trilogía que fue de más a menos, a pesar de que Mel Gibson se convirtió en una mega estrella y que en la última película apareciera la gran Tina Turner.

Miller se enfocó a otro tipo de cine, con un tono más familiar que postapocalíptico. Hasta que en 2015 vuelve a realizar un proyecto sumamente complicado de realizar, Mad Max: Furia en el camino, en la cual el protagónico lo tuvo Tom Hardy, sin embargo y a pesar de toda la tensión que se vivió en el set, quien llevó a otro nivel la historia fue el personaje de Imperator Furiosa, interpretado por Charlize Theron.

La relación entre Hardy y Theron no fue de los más tranquilo, sin embargo, la experiencia de Miller hizo que el resultado final no fuera marcado por esto, sino por la calidad del guion, pero sobre todo por el gran trabajo de los dobles acción debido a la dificultad de las acrobacias que tuvieron que realizar en este rodaje complicado. Así fue como luego de los diversos premios que alcanzó esta película, la crítica clamaba por una historia de origen de Furiosa, la cual llega a las pantallas este fin de semana, con la participación Anya Taylor-Joy (protagonista de la serie Gambito de Dama) y del australiano Chris Hemsworth (Thor en el Universo de Marvel). En esta ocasión vemos el origen de Furiosa y su desarrollo en este inhóspito e indomable ambiente desértico de Australia, en donde la anarquía ronda por todas partes y en la que las pandillas marcan la ley. La pequeña Furiosa fue atrapada por los miembros de la pandilla de Warlord Dementus, un Hemsworth en plan de “ahora sí voy a ser actor y no solo una imagen”.

Miller nos va llevando poco a poco al cómo la protagonista fue confrontándose con la pérdida de la seguridad de un hogar, por la locura del no tener ley en las carreteras, donde aparece Immortan Joe, quien domina los pocos recursos de la Ciudadela y tiene a sus pies a cientos de sobrevivientes que solo reciben migajas a cambio de permanecer vivos.

Miller, como el experimentado director que es, nos vuelve a llevar a la carretera, pero ahora desde la perspectiva de Furiosa, sin buscar un empoderamiento de este personaje femenino, sino darle los motivos suficientes para viajar hasta el inframundo de eso que se puede decir que es el ser humano, sin caer en el sentimentalismo melodramático, sino dando más el espacio a comprender que finalmente la locura permea en todo el ambiente, al punto que la supervivencia no solo es por una voluntad férrea, sino porque compartes con los seres más inmundos casi las mismas aspiraciones.

El arte narrativo de Miller sigue siendo uno de los grandes atractivos de esta película, Anya Taylor-Joy da una buena nota en su interpretación de Furiosa, al punto se siente como un paso lógico a lo que nos ofreció Charlize Theron hace nueve años.

Mención aparte es la actuación de Hemsworth, que bien podría hacer que ahora se pida una entrega del origen de Dementus, pero que sería interesante contarla en paralelo a la historia de Mad Max de hace casi 45 años. Aunque se ha manejado que habría Mad Max: The Wasteland, con Hardy de nueva cuenta, esta producción no ha avanzado, por lo que habría que esperar como funciona Furiosa para saber si aún veremos más entregas de esta saga o simplemente hasta aquí llegará el legado de un director que colocó en el mundo al cine de un país tan lejano y tan desconocidos como el desierto en donde hay un vengador de nombre Max.