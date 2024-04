Quiero palomitas

El MonsterVerse sigue en su vertiginosa carrera por mantenerse dentro del gusto de los amantes de la ciencia ficción y del cine catástrofe, en donde veremos ciudades destruidas, poblaciones que dentro de su vida cotidiana aparece un monstruo que los podrán en riesgo (aquí sin ninguna alusión política) y el uso de efectos especiales para ver peleas, explosiones y todos los elementos a los que nos tienen acostumbrados esta parte de mitos cinematográficos, es decir Godzilla y King Kong.

Si bien Adam Wingard, quien dirigió la primera entrega de esta saga en 2021, no la tenía nada fácil, ya que el año pasado la productora japonesa Toho no entregó la mejor película de su personaje que ha roto todas las barreras: Godzilla Minus One, la cual ha recibido más notoriedad al llevarse el Oscar a efectos especiales, siendo un reconocimiento a este gigante y su aporte a toda la cultura popular de las últimas 6 décadas.

Si bien el reconocimiento de esta película fue en la parte técnica, hay que mencionar que en parte el éxito de esta producción japonesa fue en gran medida por el guion, lo que hizo que más allá de las premisas ya conocidas de Godzilla (se despierta, da señales de alerta, aterroriza a la población, la cual se prepara para el ataque, los humanos pelean con el monstruo, parece que lo van a derrotar cuando este saca su mayor poder y deja un total cataclismo a su alrededor), la historia que acompaña también se sitúa en una realidad más cercana a nuestra realidad, sin utilizar la famosa inclusión forzada que abunda ahora en Hollywood.

Pero ojo, esta franquicia no es para hacer premios, al contrario, es parte de algo que se llama entretenimiento y eso es lo que ofrece esta película. Por ello hay que ir con la mejor disposición de otorgar todas las licencias posibles para poder emocionarse.

Aquí me gustaría comentar que una de mis primeras malas experiencias en el cine fue al ver una película de Godzilla, que no sé cómo fue que mi mamá nos llevó a esa función, que tampoco aun comprendo porque fue en el Cine Dorado de esta ciudad. Pues bien, casi la primera secuencia de esta nueva película me remitió a ese momento en donde yo viví con pánico total lo que mis pequeños ojos veían, al grado que mi madre optó por salirnos de la sala, no sin antes un pequeño y aleccionador mensaje “no te vuelvo a traer”. Pero se cierran ciclos y estas primeras escenas marcan mi reconciliación con ese pasado. Al final de cuentas si regrese a ver más cine.

Y es posible que Wingard junto a los guionistas Terry Rossio, Simon Barrett y Jeremy Slater, haya trabajado en darle a esta mítica pelea ciertos matices de aquellas películas palomeras y todo, pero que nos marcaron como niños y en su momento ahora como adultos para sorprendernos de lo que es el cine.

El tema es la búsqueda del sitio al que pertenece uno, por ello tanto los humanos como los monstruos tienen esa necesidad de tener claro en donde uno puede encajar, más allá de las convenciones sociales posibles.

Aunque se cuenta con el elenco original de la primera entrega, pero se deja a lado a varios personajes del MonsterVerse, es adecuado que quienes tienen mayor injerencia en la historia sean los gigantes, más que los humanos, para darnos una película que puede entretenernos y hasta volvernos a emocionar. Es cierto, sí es muy distinta a la última película japonesa de Godzilla; sin embargo, tiene el mérito de hacer una relectura de los personajes de la mitología de ambos monstruos para ofrecernos una historia que cumple con lo que esperan los fans de este cine. No es raro que en páginas como Rotten Tomatoes esta película venga con un porcentaje bajo de aceptación por parte de los críticos, pero muy alta la valoración por parte de los fanáticos, ya que, si bien tiene elementos que pueden ser cuestionados, la historia va más en función de generar reacciones en el público, dándole más peso a los personajes de fantasía. A esta franquicia solo puedo estar agradecido porque han sido de los momentos más bellos que he compartido con mi hijo, que hemos disfrutado y que, en esta ocasión, al ser ya un joven de 15 años, que hoy los cumple, aun valoro que siga manteniendo su espíritu de asombro. Gracias por esto, por los sustos y los gritos tanto a Godzilla y a King Kong.

