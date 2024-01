Quieren precaristas escriturar terrenos en Monclova

Habitantes de la colonia Las Moritas acudieron al Ayuntamiento de Monclova a pedir ayuda para regularizar los terrenos en los que viven.

La colonia invadida hace más de 30 años es habitada por unos 50 vecinos, que se posesionaron de diminutas viviendas emproblemadas legalmente.

Una de las colonas, Yolanda Flores Cantú, explicó que buscaron dialogar con el propietario legítimo del terreno, Daniel Carrizales, a través de las autoridades.

Expuso que no tienen servicios, el agua la obtienen de 3 tomas comunales, no tienen luz ni pavimento ni drenaje. No cuentan con documentos y quieren arreglar su situación.

El predio invadido es el fraccionamiento Conjunto Acero, hoy conocido como Las Moritas, y a decir de Yolanda Flores nunca han recibido apoyo de las autoridades.

Se reunieron con el Secretario Técnico del Ayuntamiento, Héctor Manuel Garza Martínez, quien explicó que al inicio de la actual administración tuvieron acercamiento con el dueño del terreno, pero nada se concretó.

Señaló que iniciará nuevamente desde cero el contacto con Daniel Carrizales, pero aclaró que es un tema entre particulares. El terreno es de interés privado y los interesados también. El Ayuntamiento solo funge como intermediario.

Agregó que el Municipio ha brindado todo el apoyo posible. Pese a ser un predio irregular se les dotó de agua, instaló luminarias con fotocelda solares y se brinda mantenimiento a la brecha por la que ingresan al área.