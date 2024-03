¿Quiénes son los jueces de FIRST Laguna Regional?

Bajo reglas estrictas y algunos recursos, los 41 equipos estudiantiles de 15 estados del país tienen el desafío de recaudar fondos, diseñar una marca, perfeccionar las habilidades de trabajo en equipo y construir y programar robots de tamaño industrial para competir en una cancha por un pase al mundial de robótica a celebrarse el próximo mes de abril en Estados Unidos.

Además de los árbitros que evalúan el desempeño de los equipos en el terreno de juego, están los jueces de la competencia. Ellos no participan en las decisiones arbitrales en el campo de juego, pero sí son modelos a seguir para los miembros de los equipos y en sus manos, está otorgar el Impact Award, el premio más prestigioso que honra a quienes ejemplifican mejor el verdadero significado de FIRST, a través de un impacto medible en los participantes, la escuela y la comunidad en general, con énfasis en la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés). Otros premios que entregan el de Inspiración en Ingeniería (Engineering Inspiration Award) y el de Novato Estrella (Rookie All Star). En FIRST Laguna Regional, hay más de diez premios, individuales y grupales, y varios de ellos, equivalen a un pase al campeonato mundial de robótica.

Lirio de los Mares de la Torre González, coordinadora de Voluntarios de FIRST Laguna Regional, dijo que en la temporada 2024, el liderazgo de jueces está a cargo de Héctor Javier Sandoval, Cristina Matouk y Arturo Baca Padilla, de Industrias Peñoles. Informó que son 30 jueces y que son personalidades de la región Lagunera, involucrados en la iniciativa privada y docencia, con perfiles administrativos y técnicos. Mencionó que el liderazgo de jueces previamente se certifican en la categoría de First Robotics Competition (FRC) y que durante un mes y medio se prepara al resto del jurado calificador para el FIRST Laguna Regional.