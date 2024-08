¿Quiénes son las coreanas 'medallistas' que se apoderan de las redes?

Desde el inicio de los Juegos Olímpicos, la emoción y el entusiasmo de los aficionados han llevado a muchos atletas a convertirse en temas de conversación en las redes sociales.

A menudo, los seguidores no dejan pasar por alto no solo sus logros deportivos, sino también su apariencia. Un ejemplo reciente de esta tendencia son las surcoreanas Yoon Seoyeon y Kim Nakyoung, quienes, a pesar de no ser atletas olímpicas, han captado la atención en plataformas como TikTok.

Thomas Ceccon, el nadador italiano, ha sido otro de los protagonistas que ha ganado popularidad en redes sociales tras alcanzar el podio en sus competiciones. Su destacada actuación en los Juegos Olímpicos ha hecho que su nombre sea ampliamente mencionado y discutido en línea. Sin embargo, el caso de las surcoreanas Yoon Seoyeon y Kim Nakyoung ha tomado un giro inesperado.

Las surcoreanas que han sorprendido

Estas dos jóvenes surcoreanas, que forman parte del grupo musical TripleS, han sorprendido a los usuarios de TikTok al aparecer en videos vistiendo ropa deportiva y mostrando una medalla de oro. Aunque la imagen puede sugerir que están relacionadas con el mundo olímpico, la realidad es que no tienen conexión alguna con los Juegos Olímpicos. La medalla de oro que exhiben solo es una decoración de su vestuario para una reunión de fans que tuvo el grupo.

A pesar de no ser parte del evento deportivo, Yoon Seoyeon y Kim Nakyoung han logrado captar la atención de los usuarios y han generado un gran número de interacciones y comentarios en las redes sociales.

Comentarios como "siempre he sido fan del Badminton", "Fan del badminton desde la cuna", "Como decía, yo siempre he sido fan del bádminton", inundan las redes sociales, pues han sorprendidos por su apariencia.