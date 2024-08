¿Quiénes fueron las víctimas de los 'vuelos de la muerte' durante la Guerra Sucia?

Este mes se reportó el hallazgo de una lista con los nombres de posibles víctimas de los “vuelos de la muerte”, una práctica del Estado mexicano para reprimir a las guerrillas durante la Guerra Sucia.

El periodo que abarca entre las décadas de los 60s y los 80s ha sido investigado por la Doctora en Historia Latinoamericana Adela Cedillo, quien concedió una entrevista sobre el tema.

Esta cuarta parte aborda la relevancia en el contexto histórico y de justicia para las víctimas que representa la lista, reportada por la destacada periodista Marcela Turati.

Cedillo considera que la lista publicada es auténtica y que si no es una lista de gente que fue tirada al mar se trata de una lista de traslados del campo militar número 1 a la prisión de Pie de la Cuesta.

Aclara que “no necesariamente” todas las personas que se encuentran en la lista fueron tiradas al mar, ya que la lista incluye nombres de personas con cruces, lo que quiere decir que ya llegaron muertas a la prisión.

El actuar del Ejército

Hablando históricamente, ve la lista como un hallazgo “muy útil” porque revela que a pesar de ser 1974 el año más sangriento de la Guerra Sucia y también uno de los más sangrientos del siglo XX en México, se confirmarían cálculos anteriores de que probablemente 350 personas fueron tiradas al mar y no las mil 500 que mencionó uno de los perpetradores de los vuelos de la muerte, miembro de una unidad dirigida por el general Acosta Chaparro.

Para la académica, la lista también revela “ una arbitrariedad increíble” para lanzar a la gente al mar, porque no había un patrón, no se tiraba porque fueran los más peligrosos, los más buscados o los líderes.

La lista muestra a gente que no tiene seudónimos y eso indica que el Ejército era perfectamente consciente de que no todos eran guerrilleros, estaban colaborando con la guerrilla “entonces hay está arbitrariedad de esta práctica de no discriminar entre civiles y guerrilleros; se aplica una pena de muerte de facto indiscriminada y eso es muy grave”.

La lista, describe Cedillo, mezcla gente inocente, campesinos, amas de casa, estudiantes, guerrilleros líderes, gente común, además de menores de edad y adultos mayores.

Plantea que algunas de las mujeres en la lista podrían haber estado embarazadas, porque otra de las prácticas de tortura era la violación sistemática.

También revela la sistematicidad con la que operó el Ejército, señala que los del Ejército que habían hablando del tema decían que no había documentación solo se habían dado órdenes verbales y esta lista demuestre que era una mentira. “Ahora sabemos que el Ejército tenía un conocimiento perfecto de lo que estaban haciendo registraron todo, nombres, fechas, traslados, qué batallones detuvieron a las personas, quienes tenían un seudónimo en la guerrilla, quienes no tenían nada que ver con la guerrilla, osea, el Ejército sí hizo una labor de registro y control y eso significa que esos documentos si todavía no los destruyen, tienen que estar en algún lado”.

Justicia para la víctimas

La historiadora declara que de confirmarse la vista, puede verse como una confirmación de lo que hizo el Estado y lo que hizo el Ejército, si Ayotzinapa nos escandaliza, “Ayotzinapa es posible porque la Guerra Sucia pasó y estamos hablando de una carnicería humana que el Ejército por alrededor de 15 años estuvo matando gente con métodos muy atroces, entonces si somos capaces de ver que todo esto está interconectado, tenemos que hacer algo como sociedad no podemos seguir así”.

Haciendo un cálculo muy conservador, de desaparecidos señala que hubo alrededor de mil 200 en todo el periodo de la Guerra Sucia.

Según sus estimaciones, también conservadoras durante el periodo apunta que hubo tres mil muertos y desaparecidos y al menos unos 15 mil torturados, pero después de ver los archivos donde se cruza la Guerra Sucia con la guerra contra las drogas dice “ahora yo no tengo duda de que las víctimas son muchísimas más, si uno movimiento agrario, las campañas antidrogas y las campañas contrainsurgentes, estamos hablando de decenas miles de víctimas”.

Lamento que el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico se quedará con números muy similares, criticando que debió ser más sistemático, porque muchas de las víctimas no tenían forma de denunciar, porque cómo van a denunciar a la misma institución que los está agrediendo sea la Procuraduría General de la República, el gobierno estatal o el federal.

"Esa es como la gran tragedia, que la gente no tenía ninguna forma de protegerse ante la arbitrariedad del Estado".

Campaña anti-comunista y estados más afectados

La académica refiere que la mayoría de las víctimas no eran comunistas, “el gobierno les puso ese mote para justificar lo que estaban haciendo, no, pero en la mayoría de las víctimas, pues serán civiles que por muchas razones no, pero fueron víctimas, pero pero no eran comunistas y sin embargo, pues esta histeria como anticomunista lleva a este exterminio indiscriminado”.

Cedillo señala que Guerrero, Sinaloa y Jalisco fueron los estados donde estuvo más fuerte la violencia, no solo por la contrainsurgencia hacia las guerrillas sino también por la guerra contra las drogas.

Destaca la región serrana conocida como “el cuadrilátero de oro” que abarca los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango en la Sierra Madre Occidental donde también se cometieron muchas atrocidades en el marco de ambas operaciones.

Al listado suma los estados de Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz e Hidalgo; en estos dos últimos hubo mucha violencia contra el movimiento agrario, señala que hubo masacres terribles de campesinos, pero como son estados donde no hubo guerrilla han recibido menos atención.

“Son muy pocos estados realmente donde uno podría decir, ‘ah, pues ahí no pasó nada’, es que si uno le busca vas a encontrar que en todos los estados pasó algo, osea, hasta en Yucatán que era aparentemente un estado pacífico o Campeche, finalmente en todos los estados pasó algo durante la Guerra Fría”.