¿Quién es Mr Tartaria? Conoce al 'conspirador' que se está apoderando de las redes sociales

El conocido "Mr Tartaria", es un influencer que se ha hecho conocido por compartir teorías conspirativas. En su manera de difundir estas especulaciones, Mr. Tartaria, intenta dar explicación para estas hipótesis.

Algo que ha causado controversia con este influencer es que nunca ha muestra pruebas acerca de las teorías que comparte en redes sociales con sus seguidores, por lo que muchos lo han acusado de ser un charlatán, su único argumento es que “la realidad del mundo” le ha sido revelada.

En pasadas entrevistas al que ha sido invitado, Mr. Tartaria presume que supuestamente ha trabajado con empresas de élite, pero nunca ha especificado cuales ni ha revelado los nombres de los trabajos que ha tenido en dichos lugares, por lo que sus argumentos carecen de valor.

Jordi Wild invitó a dos "terraplanistas", Mr. Tartaria y Rimbel, y a dos divulgadores científicos que se presentaron como Javier Santaolalla y Rocío Vidal, más conocida como La Gata de Schrödinger para participar en The Wild Project, un podcast en que tocan diversos temas.

Como era de esperar antes de este debate, Javi Santaolalla y Rocío Vidal intentaban refutar todas las teorías de los "conspiranoicos", enfocándose especialmente en las de Mr. Tartaria, ya que Rimbel adoptó una postura más moderada, pero Karles Torah, verdadero nombre de Mr Tartaria, tenía una carta escondida.

"Ellos se basan mucho en la lógica y lo entiendo, lo más normal es basarse en la lógica, pero no puedo estar de acuerdo porque os voy a decir una cosa que no se explica con lógica y que la ciencia no puede explicar,el amor. Que me expliquen el amor la lógica que tiene, la ciencia no puede explicar la lógica del amor porque no tiene ninguna lógica y sin embargo existe. Mi punto de vista es que la ciencia tiene muchas cosas correctas, no lo voy a negar, pero se basa demasiado en la lógica", dijo.