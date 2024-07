¿Quién es Liriko Wan y qué relación tiene con la muerte de Paola Andrea?

El caso de la muerte de Paola Andrea Bañuelos Flores, joven que fue encontrada sin vida luego de abordar una unidad de transporte de la línea Didi el pasa domingo 7 de julio, todavía no ha sido esclarecido por completo y aunque al momento el presunto culpable ya ha sido vinculado a proceso, ha surgido otro nombre de alguien que podría estar implicado en el asesinato.

Sergio Daniel 'N', conductor de la plataforma DIDI, fue vinculado a proceso por la desaparición y feminicidio de Paola Andrea Bañuelos; durante la audiencia se reveló que la joven fue agredida sexualmente.

La audiencia de vinculación a proceso fue celebrada durante el sábado en la que el juez a cargo del caso consideró que existe evidencia suficiente para investigar penalmente a Sergio, por lo que ordenó que fuera vinculado a proceso además de la medida cautelar de prisión preventiva.

Los delitos que se le fincan al joven conductor son los de desaparición forzada de persona y feminicidio agravados. Durante la audiencia los agentes del Ministerio Público presentaron la evidencia, en la que se confirmó que Paola Andrea fue agredida sexualmente, según los exámenes médicos.

¿Quién es Liriko Wan y cuál es su relación en el caso?

En medio de la conmoción por la desaparición y muerte de la joven Paola Andrea de 23 años, surgió entre internautas el nombre de Liriko Wan, un rapero de Mexicali que, según comentarios, podría estar implicado en el feminicidio.

Sin embargo, quien primero señaló como posible culpable al rapero no fue un internauta, sino el mismo conductor de Didi, Sergio Daniel 'N'.

Y es que debido a que Liriko Wan utiliza temas como la drogadicción, la prostitución y los abusos sexuales para sus canciones, es que internautas empezaron a teorizar que éste podría estar realmente implicado en la muerte de la joven.

"Soy un maldito psicópata que no ha demostrado su potencial. Aparento ser buena gente por mi trastorno mental. Si supieran que mi mente es la mente de un criminal. De un asesino serial y de un depredador sexual. Ya que mis pensamientos bajo la influencia de drogas hacen que yo me convierta en una mier... de persona. Mis bajos instintos y mi mente no razonan. Cuando veo que el cuerpo de mi víctima ya no reacciona”, dice la letra de una de sus canciones.

Sin embargo, el mismo rapero salió en su propia defensa mediante un comunicado en redes sociales.

"Les tengo una noticia ya hablamos con fiscalía directamente con quien trae el caso y me informaron que sigue la investigación, pero como les comente yo no estoy ni como sospechoso ni como objetivo, así que toda esa gente que solo habló por hablar y me juzgó tan sólo por mi apariencia o porque el contenido de mis canciones a veces suele ser un poco fuerte, es mi forma de hacer arte y es mi derecho de libertad de expresión", dice en el comunicado.