¿Quién es 'La Venenito'? 'Influencer' que dice que no es importante estudiar

La 'influencer' conocida en redes como 'La Venenito', se encuentra en el ojo público luego de que diera polémicas declaraciones sobre su grado de estudios y asegurará que 'no es necesario ir a la escuela'.

Luis David González, 'La Venenito', de sólo 16 años de edad, recientemente fue invitada al podcast @radiodivazashow con 'La Divaza' y 'La José', donde se le cuestionó sobre su trabajo en redes sociales, su vida y también su educación escolar. Siendo esto último el tema más polémico de la conversación.

Y es que según 'La Venenito', abandonó la escuela a los 12 años de edad, es decir al salir de primaria.

Respondiendo a las preguntas de los encargados del podcast, 'La Venenito' señaló que 'no le gustaba nada sobre su etapa escolar', ni las materias, compañeros, profesores, ni nada, por lo que no tuvo más interés en continuar estudiando.

Sin embargo, la declaración más polémica fue cuando mencionó que en la actualidad 'no es necesario ir a la escuela'.

"No me gustaba nada de la escuela, era bien burrita. Nunca me aprendí las tablas de multiplicar… ¿En 2024 quién va a la escuela?", dijo.

Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender en redes sociales, donde ha sido tundido a base críticas y burlas por parte de internautas, sin quedar afuera los memes como suele ocurrir en estas ocasiones.

Su caso recuerda a 'La Mars'

Ante las polémicas palabras de 'La Venenito', internautas recordaron a 'La Mars', una joven que hace años se viralizó debido a que en un video dijo que 'abandonaba la escuela' porque 'no estaba de acuerdo con el sistema de educación en México'.

Por mucho tiempo 'La Mars' fue objeto de burlas en redes sociales, volviéndose un meme por sus palabras y también acciones, pues también posee un video en el que se le ve meterse un anticonceptivo por la nariz.