¿Quién es el ciudadano no registrado como candidato que ganó las elecciones en Sonora?

Un ciudadano que no estaba registrado como candidato, ganó las elecciones como alcalde en el municipio de Rayón en Sonora.

Se trata de Heriberto Grijalva Vázquez, ciudadano cuyo nombre fue colocado 711 veces en las boletas electorales por los ciudadanos de Rayón.

Y es que el caso de Grijalva Vázquez es sorprendente debido a que supero los 674 votos del aspirante de la alianza de PRI, PAN y PRD, Alejandro Luis Grijalva Robles, sin contar a los candidatos de Movimiento Ciudadano y el Partido Sonorense.

¿Quién es Heriberto Grijalva Vázquez?

Siendo un ciudadano no registrado como candidato, Heriberto Grijalva Vázquez no es ajeno a la política, pues entre 2006 y 2009 ya había sido alcalde del municipio de Rayón por parte del Partido Acción Nacional (PAN).

Lamentablemente, es posible que Heriberto Grijalva no reciba su nombramiento, pues 'al no ser un candidato registrado no se le puede otorgar la victoria', según recogen diversos medios.

Ante esto, Heriberto Grijalva congregó a sus simpatizantes en una reunión pacífica para exigir que sea respetada la decisión de la comunidad.