¿Qué se ha sabido del caso de 'El Mayo' Zambada?, Esto dijo Gertz Manero

Este martes, el fiscal general Gertz Manero habló por primera vez del presunto secuestro de "El Mayo" Zambada ocurrida meses atrás, fue un delito que se cometió en México y hay una serie de investigaciones sobre los delitos que se cometieron.

Gertz Manero afirmó que está probado y señaló que es fundamental que el gobierno de Estados Unidos entregue información pendiente desde el sexenio del expresidente López Obrador.

"La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, en este caso el avión, que traía sus matrículas clonadas; se tiene que identificar fundamentalmente al piloto, porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos, esos requisitos son obligatorios para todos".

Cuestionó porqué no fue detenido el piloto.

Se está armando con certeza, afirmó del caso al referir que con los procesos que se le siguen en Estados Unidos a Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio se obtendrá la verdad.

En el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, evitó adelantar pruebas.

"Mientras no tengamos la certeza no podemos hacer una afirmación, la vamos a hacer, de eso no tenga cuidado, cuando sea procedente, pero no podemos adelantarnos a hacer una serie de hipótesis que no tenemos probadas".

El fiscal reiteró que Estados Unidos no ha contestado a todas las demandas del gobierno mexicano y se seguirá insistiendo.