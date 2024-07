¿Qué sabemos sobre las próximas películas de Avengers?

Las películas de Marvel se convirtieron en grandes éxitos de taquilla, aunque tuvieron un declive en los últimos años, se está buscando volver a apoderarse de las salas de cine con nuevos proyectos.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) nominó los cines durante más de 10 años, sin embargo, entró en una fase de declive luego de que se estrenara Avengers: Endgame en 2019, sin embargo, continuaron teniendo proyectos como las series de Loki, Hawkeye, Wandavisión, entre otras, que están disponibles en Disney+.

Anthony y Joe Russo se ganaron el cariño de los fanáticos de esta saga cinematográfica tras dirigir películas como Capitán América: El soldado del invierno, Capitán América: Civil War, Averngers: Infinity war y Avengers: Endame, siendo esta ultima el cierre de 10 años de historias y que daría paso a una nueva fase dentro de este universo.

“Avengers 5″ y “Avengers 6″ se encuentran aún en desarrollo, se desconoce quién sería el director de estas dos películas. Hace poco se anuncio que Michael Waldron -quien fui guionista en la serie de Loki- abandonó el proyecto.

¿Un Regreso Esperado?

Hace unas horas, The Hollywood Reporter informó que los hermanos Russo estarían en platicas con Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, para volver y dirigir las próximas películas de los vengadores, esta noticia llega después de varios meses de búsqueda por parte del estudio para hallar a los cineastas idóneos que dirigirán las quinta y sexta entregas de la exitosa saga.

Tras triunfar en Marvel, los Hermanos Russo se han consolidado como grandes productores a través de su empresa AGBO, respaldando títulos destacados como la galardonada película Everything Everywhere All at Once.

La noticia de que los hermanos Russo podrían regresar han dividido a los fans de esta universo, pues algunos han llamado a los hermanos los adecuados para estas películas, pero algunos quieren una visión nueva para los próximos proyectos de Avengers.

¿De que trataran las películas?

Con los miembros fundamentales de Los Vengadores retirados o fallecidos, gran parte de la fase 4 está presentando posibles nuevos integrantes para el grupo. De hecho, circulan muchos rumores sobre la posibilidad de que veamos a un equipo de Jóvenes Vengadores (o Nuevos Vengadores) asumiendo el legado de los Héroes más poderosos de la Tierra. Incluso se habla de la posible llegada de los 'Thunderbolts'.