¿Qué quiere decir la canción ’17 años’ de Los Ángeles Azules?

La canción “17 años” de Los Ángeles Azules, un icónico grupo originario de Iztapalapa, ha sido recientemente objeto de controversia. Integrada por los hermanos Mejía Avante, la agrupación es conocida por su estilo cumbia que ha animado numerosas fiestas. Sin embargo, la letra de esta popular canción ha desatado un intenso debate en las redes sociales.La polémica comenzó en Twitter, donde se cuestionó el contenido de la canción, sugiriendo que promueve un romance inapropiado entre un adulto y una menor de edad. Algunos usuarios pidieron que el tema no se incluya en celebraciones, alegando que la letra refleja una situación donde un hombre mayor intenta seducir a una joven de 17 años. Esta interpretación ha generado un fuerte debate: mientras algunos defienden que la canción describe una relación inapropiada, otros argumentan que la letra no especifica la edad del hombre involucrado y, por lo tanto, no debería ser vista como una promoción de abuso.

Pedían cancelar a la agrupación

El debate se intensificó al punto de que los integrantes de Los Ángeles Azules sintieron la necesidad de intervenir. En varias ocasiones, los miembros del grupo han explicado que su intención nunca fue promover relaciones inapropiadas. Aseguran que la canción, como muchas otras, refleja situaciones y emociones que no deben tomarse al pie de la letra, y que el objetivo principal de su música es el entretenimiento y la celebración, no la promoción de comportamientos indebidos.La controversia en torno a “17 años” subraya cómo las interpretaciones modernas pueden influir en la percepción de obras culturales. Mientras tanto, Los Ángeles Azules continúan siendo un pilar en la música tropical, demostrando que, a pesar de las críticas, su legado en el género sigue siendo significativo.

Es así que en Twitter, la cuenta oficial publicó una imagen de dos jóvenes enamorados besándose con la leyenda: “De esto se trata 17 años. Fin del comunicado”.