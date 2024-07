¿Qué pasa si tomo café después de las 12 del medio día?

El café se ha convertido en el aliado de miles en el mundo, pues su consumo matutino ayuda y brinda esa energía que muchas veces necesitamos para realizar nuestras actividades matutinas.

Actualmente el mercado ofrece variedad de opciones y presentaciones de café, sea soluble o en grano para preparar en una cafetera especializada.

Sin embargo, así como la cafeína puede ser nuestra más grande aliada, también puede volverse nuestra peor enemiga por las noches.

¿Qué es la cafeína?

Antes que nada es necesario saber de dónde viene ese delicioso café que te bebes por las mañanas, pues éste se elabora a partir de granos que fueron extraídos de un árbol llamado cafeto y que contienen la famosa cafeína, una sustancia capaz de estimular el sistema nervioso central, además de reducir la somnolencia y aumentar los sentidos de alerta. Motivo por el que muchos prefieren beber café en el desayuno a otra cosa.

Pese a parecer una bebida altamente recomendable y positiva, lo cierto es que también puede ser muy peligrosa por la cafeína que contiene, pues, al igual que muchas cosas, es mejor no ingerirla con exceso.

En la actualidad se ha hecho tan normal el beber café a cualquier hora del día, incluso durante la cena y antes de dormir, sin embargo, estos hábitos podrían ser altamente perjudiciales para nuestra salud.

¿A qué hora ya no es recomendable beber café?

De acuerdo a especialistas, el consumo de la cafeína debe ser estrictamente por las mañanas, sobre todo si se planea tener una noche de sueño tranquilo.

La nutricionista Sharon Katzman, señaló hace unos al portal 'Eat This, Not That!' que lo más recomendable es no beber café luego del medio día, es decir a las 12 de la tarde, debido a que el consumo de la cafeína puede alterar el sistema nervioso y por consecuente traernos problemas para descansar y dormir.

Aunque el sistema de cada persona puede funcionar de manera diferente, el consumir café luego de dicha hora puede no sólo perjudicar la calidad del sueño sino que, a la larga, acarrear a otros problemas de salud.

Por otra parte, la especialista señala que el café frío (cold brew) que se ha vuelto tan famoso debido a que puede consumirse durante la tarde en temporadas de verano, contiene más cafeína que una taza regular caliente.

"El café frío suele tener un mayor contenido de cafeína que el café caliente. Esto se debe a que, por lo general, se necesita más café molido por onza de agua para prepararlo que para el café caliente convencional, lo que también produce una taza más concentrada", señala Katzman.

También la especialista comenta que lo ideal es sólo beber de una a dos tazas de café al día, pues cuando se excede de está cantidad se puede padecer de deshidratación y otros problemas de salud.

Asimismo también es necesario señalar que el consumo en exceso del café puede ser perjudicial con el tiempo.

"Recomiendo la moderación, porque como el café tiene un efecto directo en los niveles de energía. Lo hacen al aumentar la actividad del sistema nervioso central, estimulando las hormonas (como la adrenalina) y los neurotransmisores que influyen en nuestra energía", afirma. El problema es que nuestro cuerpo se adapta a sus efectos y requiere dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto, lo que finalmente conduce al agotamiento y la fatiga".

Ante el padecimiento de cualquier enfermedad o molestia se recomienda acudir con un especialista en la salud.