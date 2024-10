¿Qué pasa si no pones tu celular en Modo avión durante un vuelo?

Si has viajado en avión seguramente te han pedido alguna vez que pongas tu teléfono en 'Modo Avión' o simplemente has visto esta opción en la pantalla de configuración de tu celular, pero, ¿por qué es obligatoria en los vuelos y qué pasa si no la activas?

Y es que el uso del teléfono celular no está prohibido durante los vuelos, sin embargo, la mayoría de aerolíneas limitan sus funciones al pedirles a los pasajeros que activen la opción 'Modo avión', lo que implica que, en el transcurso del viaje, no podrán conectarse libremente a internet.

Pese a que hay algunas aerolíneas que no necesitan que dicha opción sea activada y que incluso cuentan con su propia señal de Wi-Fi durante el vuelo para los pasajeros, la petición de activar el 'Modo avión' surge para evitar interferencias, según lo han explicado diversas aerolíneas.

"las señales de los teléfonos podrían interferir con instrumentos importantes de la aeronave", señala un documento de la Federal Aviation Administration (FAA).

¿Por qué es importante el 'Modo avión' en los vuelos?

Lo anterior se refiere a que de no activar el 'Modo avión', las frecuencias y señales del dispositivo móvil podrían interferir con la torre de control, lo que, en situaciones graves, podría provocar algún tipo de problema.

Además, el 'Modo avión' también permite a los pilotos realizar maniobras sin ruidos extraños que puedan interferir con su concentración, es decir la solicitud de que se active esta opción es hace principalmente para que no haya ningún tipo de problema al despegar y aterrizar.

Si bien esto puede interferir un poco con tus actividades o entretenimiento, te recomendamos seguir las instrucciones de los pilotos y personal del vuelo en todo momento durante el viaje.