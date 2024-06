¿Qué pasa si mi vuelo se cancela por un huracán o tormenta tropical?

Algunos vuelos se suelen ver afectados debido a las malas condiciones climáticas.

Ahora que ha entrado la tormenta tropical "Alberto", hay que estar pendientes si se tenía planeado viajar, puesto que algunos vuelos podrían verse afectados; ¿pero qué pasa si esto ocurre?, ¿qué es lo que debe hacer?

De hecho, debido a las condiciones meteorológicas causadas por la Tormenta Tropical "Alberto", las operaciones de Aeroméxico en las rutas hacia y desde: Monterrey, Matamoros, Reynosa, Tampico, Austin, McAllen, Houston y San Antonio, pueden verse afectadas.

Puesto que las condiciones climáticas no dependen de las aerolíneas, estas no son responsables de devolverte el dinero de tu boleto de avión, ya que la canción no está en sus manos, detalla El Financiero.

Pero que si puede hacer la aerolínea ante esta situación:

En primer lugar, la asistencia, la aerolínea tiene la obligación de ofrecerte servicios de comunicación y alimentación en caso de que el vuelo se retrase de 1 a 4 horas.

Además, la compensación, ya que, aunque no se pueden hacer responsables si el vuelo se cancela, sí se puede solicitar una compensación en caso de que otros vuelos salgan a tiempo, a pesar de las malas condiciones, agrega la fuente.

En tanto, la UNAM señala que "cuando la cancelación del vuelo se atribuya a factores externos a la aerolínea, el proveedor no se encuentra obligado a reembolsar cantidad alguna y/o indemnizar al consumidor. No obstante, en términos de lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Aviación Civil (RAC), el contrato de transporte de pasajeros celebrado con el consumidor será prorrogado automáticamente cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el boleto sea cancelado, en el entendido de que dicha prórroga será por un periodo igual al que duren los efectos de aquellas causas, sin cargo adicional para el consumidor”.

¿Qué pasa si tenía viajes con Aeromexico?

Por lo tanto, la aerolínea emitió una política de protección aplicable para pasajeros con boleto expedido con placa 139, incluyendo código compartido AM emitido en/antes del 19 de junio de 2024.

Esta política tiene vigencia del 19 de junio al 22 de junio de 2024.

Para todos los viajes hacia, desde o través de Monterrey, N.L. (MTY); Matamoros, Tamps. (MAM); Reynosa, Tamps. (REX); Tampico, Tamps (TAM); Austin, TX (AUS); McAllen, TX (MFE); Houston - Intercontinental, TX (IAH); San Antonio, TX (SAT).

La fecha límite para reexpedición de boleto es el 22 de junio de 2024 y la fecha límite para realizar el nuevo vuelo es el 22 de junio de 2024.

Aeroméxico no cobrará cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada.

También se condona el cargo por expedición de boleto, se permite cambio de ruta sin cargo.

En caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.

El cambio de ruta está permitido sin diferencia de tarifa, respetando las fechas establecidas.

Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero si aplica diferencia de tarifa.

Aeroméxico destacó que no tiene responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se presente como transporte terrestre, hospedaje, alimentos, llamadas telefónicas, entre otros, ya que la contingencia es debido a condiciones meteorológicas ajenas a la aerolínea.