¿Qué pasa con tu cuerpo si comes camarones todos los días?

Uno de los alimentos provenientes del mar que se coloca como el favorito de muchos es sin duda alguna el camarón, marisco que, debido a su consistencia, puede disfrutarse en diversidad de platillos.

Cócteles, en pastas, empanizado, guisado, en sopa, o hasta crudo, el camarón es capaz de complacer los gustos de casi cualquier persona, entregándoles además una alta fuente de proteínas, vitamina B12 y omega-3, las cuales son beneficiosas para los tejidos corporales del cuerpo humano, el sistema nervioso y el cardiovascular.

Sin embargo, al igual que casi todo, el exceso de este alimento podría no ser tan beneficioso para la salud, ya que el camarón contiene alto contenido de colesterol.

Un artículo publicado por el medio especializado en nutrición, Eat this, not that, señala que por cada 85 gramos de camarones hay alrededor de 140 miligramos de colesterol y cero gramos de grasa saturada, mientras que el nivel de omega-3 que posee este marisco es en realidad muy baja a comparación de otros alimentos provenientes del mar, como lo son el salmón y las sardinas.

Es precisamente por este detalle que el consumir de manera diaria el camarón podría elevar los niveles de colesterol en nuestro organismo, sobre todo si se prepara con otros ingredientes como mantequilla o harina para empanizar.

¿Qué ocurre con el colesterol alto?

Los altos niveles de colesterol en tu cuerpo pueden ser detonantes de peligros para tu salud, pues pueden aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares a largo plazo.

Altos niveles de colesterol podrían provocar ataques cardiacos o endurecimiento en las arterias.

Por supuesto, esto no quiere decir que tienes que privarte del placer de disfrutar de unos deliciosos camarones preparados a tu gusto, sin embargo, es necesario que tomes en cuenta sus niveles calóricos y nutrimentales para no caer en los excesos, pues expertos recomiendan mantener la ingesta de colesterol por debajo de los 300 miligramos al día.

Ante cualquier duda sobre el consumo de camarones u otro marisco, te recomendamos acudir con un experto en nutrición y salud, también en el caso de que este alimento te produzca algún tipo de alergia u otra reacción.