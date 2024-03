¿Qué opinan los candidatos presidenciales sobre la regulación de la marihuana?

El candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, dijo que es mejor regular las drogas para saber qué están consumiendo los ciudadanos y detalló que el etiquetado de las mismas ayudaría a tener más claridad respecto a las cantidades permitidas.

"Si tuviéramos una regularización de ese tipo de instrumentos, podría tener un etiquetado para que supiéramos qué se está consumiendo, cuáles son las cantidades legales. Por mucho, la regulación es mejor que el modelo prohibicionista", expresó el candidato durante un foro en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

También calificó al modelo prohibicionista como hipócrita. "Tener al Ejército, quemando sembradíos, haciendo decomisos, cuando todos sabemos que el problema del crimen organizado no está ahí. (...) El presidente prohibió el vaping, pero cualquier joven puede comprar un vapeador, el problema es que no sabemos qué es lo que está fumando", destacó durante su charla en dicha universidad.

Por su parte, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, no se ha pronunciado al respecto desde que inició su campaña electoral. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2020, cuando aún era senadora por el Partido Acción Nacional, se discutió el tema en tribuna y ella dio su opinión sobre el proyecto de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

"Voy a votar a favor porque estoy convencida de que el regular es mejor que el prohibir, porque creo que el prohibir ha demostrado ser un auténtico fracaso, coincido que la regulación tiene que ser paulatina, se establecerán reglas para su consumo sin perder de vista que la marihuana es una droga, pero hoy la marihuana se vende de manera ilegal, fomenta el mercado negro y genera violencia", dijo Xóchitl Gálvez en 2020.

Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, tampoco ha dado declaraciones recientes sobre este tema. Pero, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021 sobre el consumo lúdico de la marihuana, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México respaldó esta decisión.

"Me parece bien que la Suprema Corte de Justicia haya resuelto de acuerdo con lo que evaluaron en términos de esta solicitud. (...) Lo que me parece más importante y el tema central, es no criminalizar a los jóvenes que consumen, sino, finalmente, con lo que no estamos de acuerdo es con la violencia que se genera alrededor de la venta de droga", expresó el 29 de junio de 2021.

Además, reiteró la importancia de la información y claridad de los impactos de los estupefacientes.