¿Qué ministras de la Suprema Corte de Justicia se quedan para la elección?

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron este miércoles su renuncia al cargo y declinación para participar en el proceso electoral para elegir jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo el próximo año ante el Senado.

Declinaron y renunciaron 8 ministros: la ministra presidenta Norma Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos Farjat, éstos serán excluidos como candidatos a ocupar un asiento en la nueva conformación de la Suprema Corte.

“No participaré en un proceso en donde me vea orillado a realizar promesas que sé que no podré cumplir en buena conciencia, que impliquen una renuncia a mi promesa de ejercer el cargo de juez con imparcialidad y mesura, mirando únicamente a la Constitución, a los hechos del caso y no a los clamores de las mayorías”, aseguró Juan Luis González Alcántara.

¿Qué ministras si participarán en la próxima elección?

Quienes se quedarán para el próximo proceso, parte de la Reforma Judicial serán las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. Tendrán un pase automático para aparecer en la boleta electoral de jueces y magistrados en busca de continuar en su cargo.

Por su parte el Senado de la República recibió la renuncia de los ministros de la suprema corte, la cual será efectiva para siete de ellos a partir del 31 de agosto de 2025.

Yasmín Esquivel Mossa

Yasmín Esquivel Mossa es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México desde 2019, propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de su nombramiento, ocupó diversas posiciones en la administración pública, entre ellas, fue presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Ciudad de México.

La Ministra Esquivel Mossa, se ha destacado por su lucha en la defensa y promoción de los derechos humanos, enfatizando a grupos en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Esquivel es abogada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha complementado su formación con estudios de posgrado en Derecho Constitucional.

Loretta Ortiz Ahlf

Loretta Ortiz Ahlf es una abogada y académica especializada en derechos humanos y derecho internacional, actualmente ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombrada en 2021.

Con una extensa trayectoria en la docencia, Ortiz ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana y ha participado en distintos organismos de derechos humanos. Previo a su nombramiento en la Corte, se desempeñó como diputada federal y participó en la redacción de reformas importantes en materia de justicia y derechos.

Lenia Batres Guadarrama

Lenia Batres Guadarrama, abogada y política mexicana. Hija de la activista y diputada Dolores Guadarrama y hermana del político Martí Batres, Lenia ha trabajado en diversas áreas de gobierno. Aunque no es ministra de la Suprema Corte, su carrera ha estado ligada al ámbito público y al activismo social.

En la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (2015, 2018), impartió las asignaturas: Marco Jurídico de la Administración Pública y Régimen Jurídico del Distrito Federal.

Desde el 14 de diciembre de 2023 es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿En qué consiste la reforma judicial?

México ha optado por un modelo en el que todos los jueces del país, desde los estatales hasta los federales, así como los magistrados de los tribunales superiores, sean elegidos por voto popular. Sin embargo, aún se desconocen los detalles de cómo se organizará esta vasta elección, la cual también plantea retos significativos para los organismos electorales.