¿Qué hubiera pasado si Vegeta no hubiera dejado a Cell perfeccionarse, según la inteligencia artificial?

En la historia del anime, muchos fanáticos han detectado que los enemigos pudieron haber sido derrotados y ser menos problemáticos si alguno de los personajes hubiera hecho algo en el momento indicado.

Uno de estos momentos es cuando Cell, aún en estado de evolución buscaba a los androides 17 y 18. En esos momentos Vegeta se encontró con el y por orgullo y para probar sus poderes luego de un arduo entrenamiento. Sin importarle las consecuencias.

Vegeta venía de volverse un Super Saiyajin Fase 2 y tenía una notable ventaja frente a Cell, que apenas había absorbido a Número 17.

Aunque Trunks, igualmente superior a Cell, intenta detenerlo, pero Vegeta le impide continuar la pelea y no interferir.

¿Qué hubiera pasado si hubieran matado a Cell?

Sin embargo, si Cell no hubiera llegado a su poder máximo, varias cosas no hubieras sucedido. Al menos esto es lo que explica la inteligencia artificial.

En primer lugar, Cell hubiera sido derrotado por Vegeta o por Trunks, podrían haber sido los héroes del arco. Esto cambiaría por completo la dinámica de la historia, ya que Goku y Gohan no habrían tenido que entrar en la batalla.

Gohan no hubiera alcanzado su poder máximo. Recordemos que Gohan después de la muerte de 16, dejó salir su furia lo que desembocó en la explosión de su poder. Si Cell hubiera muerto antes, esto no hubiera sucedido, probablemente Gohan no hubiera llegado al Super Saiyajin,

Y una de las escenas más icónicas del anime no existiría.

Goku no se sacrificaría

Una de las consecuencias de la perfección de Cell es que Goku termina sacrificándose para salvar la Tierra cuando Cell se dispone a autodestruirse. Si Cell no hubiera llegado a su forma perfecta, este sacrificio no habría sido necesario, y Goku podría haber seguido vivo después de ese arco, lo que alteraría significativamente la trama futura, incluyendo la saga de Majin Buu.

Aunque Vegeta no fue el único culpable del desvastador poder de Cell, también Picoro pudo derrotar a los androides, incluso Gohan, pudo haber derrotado al Cell perfecto antes de que intentara autodestruirse y así evitar la muerte de su padre.