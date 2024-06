¿Qué ha advertido la DEA sobre la reforma al Poder Judicial?

La DEA ha opinado sobre la Reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador y sostenida por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

El foco rojo se ha presentado entre los agentes por un memorando interno advirtiendo que los cárteles podrían preparar y postular a sus abogados a los cargos de jueces, magistrados y ministros si se da la ocasión de que la reforma sea avalada como se ha presentado.

Para el presidente López Obrador su visión es distinta, en una pasada conferencia ‘mañanera’ argumentó que la reforma ayudará a los mexicanos para seguir con la “limpieza” de los poderes públicos.

“Se va a seguir avanzando en el combate a la corrupción, son reformas de Estado, se va a ir purificando la vida pública y esto es importantísimo porque a todo mundo nos interesa que haya un auténtico Estado de Derecho, a todos, no un auténtico estado de chueco”.

Esta visión, según encuestadas presentadas por Sheinbaum, apunta a lo mismo, un 40 por ciento de la población en México considera que la mayoría de los jueces son corruptos y es por ello que más del 80 % apoya una reforma al Poder Judicial.

Aunque de suceder y darse la elección de jueces, México podría enfrentar el doble de problemas con los que lidian estados de Estados Unidos, donde también sus jueces pasan por un proceso electoral.

Pues como ha advertido el Brennan Center for Justice, el sistema de justicia ha sido alterado por corporaciones y grupos externos que pueden hacer un gasto ilimitado en el financiamiento electoral, luego de un voto a favor del Tribunal Supremo de EUA que cambió las reglas del juego.

Si la reforma no cambia, la débil justicia en México, calificada con .41 de 1 en el Índice de Estado de Derecho en México, no solo estaría a merced de las compañías o los donadores ricos, también de la intervención del Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el del Noreste y sus ramificaciones, como escribió el periodista Salvador García Soto.

Reacción

Tras revelarse la opinión interna de la DEA, el presidente López Obrador le pidió moderar sus señalamientos.

"La opinión de la DEA, se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente. Y con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos?

"¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, dando largas y largas, no me corresponde meterme", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 19 de junio en Palacio Nacional.

El Presidente le pidió a la DEA ser prudentes y más respetuosos: "Lo decimos en buen plan, como cuates".