¿Qué fue lo que dijeron Brozo y Loret de la aprobación de la Reforma Judicial?

Brozo y Loret de mola hicieron alusión a lo sucedido en el Senado durante la sesión que aprobó la Reforma al Poder Judicial.

Loret de mola acusó que López Obrador, contrario a parecerse a los héroes de la patria, terminó siendo similar a Díaz Ordaz, Salinas y Calderón, hablando sobre cómo Morena se terminó aliando junto a Yunes, de quién habían hablado mal en el pasado.

“Va a terminar él en el basurero de la historia, o sea, comportándose como jefe de un cartel como jefe de una mafia extorsionando usando expedientes con los estudiantes en la calle echando mano de una aplanadora. Ni veo ni oigo a la oposición. ¿Cuál va a ser su lugar en la historia? En el basurero”, afirmó el periodista.

“Destruyeron la República, y en nombre de limpiar de corrupción, cometieron todos los delitos del Código Penal: secuestraron, desaparecieron, extorsionaron, amenazaron sobornaron”.

También mencionaron la invitación que recibieron algunos periodistas independientes a asistir a Palacio Nacional, a quienes calificaron de aplaudidores del gobierno.

Brozo mencionó que, solo aquellos que aplauden al gobierno fueron invitados, porque si investigas tarde o temprano “te va a llevar el carajo”.

Mientras que Loret de Mola aseguró que:

“Prefiero que me señale la UIF y me investigue por haber hecho mi trabajo a que me regalen huevito con cátsup, ese lugar es el que quiero”.

Falta autoridad moral

Loret de mola negó que el gobierno tenga autoridad moral para perseguirlos.

Loret: ¿Por qué la UIF se lanza contra nosotros, hermano?

Brozo: Pues porque estorbas estorbas y ya estás estorbando.

Loret: Si la UIF ya tuviera el bote Amilcar Olán. Investigados a los hijos (de AMLO), congeladas las cuentas de Pío, Martinazo, La prima Felipa. Si Nacho Valle, el de Segalmex, estuviera en el bote y no trabajando en el Gobierno, dirías Ah, bueno, pues este Gobierno tiene autoridad moral.

Es una venganza, nada de eso hubiera pasado si nosotros no hubiéramos sacado los escándalos de corrupción de este sexenio que los desnudan es evidencia.

Cuestiona que López Obrador esté de lado del pueblo

El argumento central es que, a pesar de que Morena y sus aliados ganaron en las últimas elecciones, el 47% de los votantes no los apoyaron, ya que votaron por partidos de oposición o por otras opciones.

Este porcentaje representa prácticamente la mitad del país, lo que significa que no hay un respaldo total hacia el partido gobernante, de acuerdo con el periodista.

López Obrador ha aprovechado las necesidades de la población para ganar apoyo, mediante programas sociales y estrategias políticas que incluyen endeudar al país y favorecer a Morena. El actual gobierno ha utilizado tácticas cuestionables, incluyendo alianzas con el crimen organizado y un manejo electoral ventajoso, lo cual, según algunos críticos, representa una traición tanto al pueblo como al país.

“Esta es una venganza que viene arrastrando López Obrador desde el 2006, cuando el Poder Judicial avaló el desafuero. Ese rencor cocinándose durante 20 años, y llega y dice, ahora sí me la voy a cobrar”.