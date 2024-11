¿Qué fue de Puffy AmiYumi? El dueto japonés que triunfó en EUA

Si creciste entre los 90 y los 2000, seguramente recordaras una de las series animadas de Cartoon Network que dio bastante de qué hablar en su momento, no sólo gracias a toda la mercancía que surgió de ésta, ni tampoco porque ofreció un concurso para ganar un viaje a Japón, sino porque estaba basada en las aventuras de dos cantantes reales y su dueto, Puffy AmiYumi

Puffy, o mejor conocida en Estados Unidos como Puffy AmiYumi, es un dueto conformado por Ami Onuki y Yumi Yoshimura, quienes se conocieron en Japón tras audicionar cada una de manera independiente para Sony.

¿Quiénes son Ami y Yumi?

Ami quedó en una audición para cantantes de pop, mientras que Yumi para una de actores , sin embargo, cuando los productores notaron que sus voces sonaban bien juntas, decidieron unirlas y formar un dueto en 1993 llamado Puffy , el cual estaba a cargo del cantante japones Tamio Okuda y el músico estadounidense Andy Sturmer.

Para el año de 1996 lanzaron su primer sencillo, 'Asia no Junshin', el cual puede traducirse como 'Asia inocente' y que despegó la fama de las cantantes en su país, pues en poco tiempo se hicieron de miles de fans, dando así inicio a la 'Puffy-manía', lo que las llevó a protagonizar su primer programa de televisión 'Pa-Pa-Pa-Pa-Puffy'.

Tras el éxito conseguido en Japón durante los 90, vino una nueva oportunidad al inicio de los 2000 para el dueto Puffy, pero esta vez en Estados Unidos tras el lanzamiento de su sencillo 'Spike' en occidente.

En el año 2003 se lanzó su álbum 'Nice' en Japón como en Estados Unidos, incluyendo en éste uno de sus temas más famosos, el intro de la serie de Cartoon Network de Teen Titans.

Pero la fama no pararía ahí para las cantantes, sino que a finales de 2004 fue estrenado el proyecto animado del dueto, 'Hi Hi Puffy AmiYumi' por parte de Cartoon Network, el cual aumentó la fama de ambas, ya que éstas también aparecían en la serie realizando algunos sketches, sin contar que eran las encargadas de cantar el intro en japonés, inglés y español.

Aunque la serie animada ganó cierto racionamiento y que además dio pie a la venta de varios productos inspirados en las versiones animadas de las cantantes, la caricatura fue cancelada en julio del 2006 tras tres temporadas y la salida de Sam Register (creador de la serie) de Cartoon Network.

¿Qué pasó con ellas?

Luego de eso el grupo continuó sacando otros discos hasta que su fama se fue apagando en occidente , quedando en la memoria de los fans.

Aunque de este lado del mundo ya no se sabe mucho sobre ellas, Ami y Yumi continúan vigentes en Japón participando en diversos proyectos, tal como los temas de algunos animes, además de colaboraciones con diversas marcas.

Actualmente Yumi Yoshimura tiene 49 años, mientras que Ami Onuki cuenta con 51 de edad.

Puffy AmiYumi.

La influencia de Puffy AmiYumi en América

Aunque su pasó por Cartoon Network fue corto, la serie animada y también el tema de la intro de Teen Titans, significaron un evento importante para los fans del anime de aquellos años, pues esto ayudó a que la cultura americana se abriera un poco más a la de Japón y a productos provenientes de este país.