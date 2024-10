¿Qué está pasando con Ranma 1/2? Voz de Akane confirma que actores originales sí hicieron cast

Con sólo tres episodios disponibles en la plataforma de Netflix, el nuevo anime de Ranma 1/2 sigue dando mucho de qué hablar y no precisamente por si es buena o mala esta reciente adaptación, sino por su doblaje en latino.

Y es que tal como se anunció hace tiempo, el doblaje latino quedaría a cargo de un cast completamente nuevo, a excepción de algunos que formaron parte del realizado en los años 90.

Rossy Aguirre, actriz de doblaje, regresó como la voz de Akane Tendo, lo cual en un principio alegró bastante a los fans, sin embargo, luego de estrenarse esta nueva versión de Ranma 1/2 las opiniones han sido bastante divididas entre el público.

Y es que según señalan, la voz de Rossy 'ya no se escucha igual' y su interpretación como Akane 'no es la misma' que tuvo con el anime estrenado en los años 90 en México.

Tras las diversas polémicas que han surgido al rededor de esta nueva adaptación, la interpretación de los personajes y el porqué no están presentes los actores del cast original, Rossy Aguirre se ha pronunciado mediante una entrevista para aclarar ciertos detalles.

Para el programa 'En el Estudio' del creador de contenido Alberto Alva, Aguirre habló sobre el proyecto de Ranma 1/2 2024, señalando que en un principio sí se contempló a muchos actores del cast original, pues incluso fueron convocados para hacer pruebas, pero que al final 'no quedaron'.

"El doblaje no se hizo 'al vapor', se llevó su tiempo, desde las pruebas. A todos nos hicieron pruebas de voz. No es justo que porque ellos no se hayan quedado, quieran 'tumbarme' a mí", dijo.