¿Qué es y cómo activar el 'modo secreto' de Alexa?

El asistente de voz de Amazon, Alexa, se ha convertido en una herramienta bastante útil para los hogares de miles de personas en el mundo, pues este dispositivo facilita varias tareas.

Sin embargo, más allá de pedirle respuestas a ciertas consultas, la hora, activar alarmas, que reproduzca música o que apague y encienda las luces, el dispositivo Echo Dot tiene mucho más que ofrecer.

El 'modo secreto' que esconde Alexa

Se trata del modo 'Super Alexa', el cual está diseñado para que la inteligencia artificial que utiliza el dispositivo aprenda y mejore su rendimiento respecto a las tareas que se realizan en el hogar, lo que brinda un mayor control al usuario sobre las integraciones del Echo Dot.

Además, este modo también incluye mejoras en la calidad del sonido, mayor privacidad y seguridad y nuevas actualizaciones.

TAMBIÉN LEE ¿Para qué sirve y dónde está el botón oculto de WhatsApp?

La app de mensajería instantánea tiene una función oculta para los chats

¿Cómo activar a 'Super Alexa'?

Activar este modo 'secreto' es sencillo y puede hacerse desde cualquier dispositivo de asistente de voz Amazon. Además del dispositivo, será necesario contar con la app de Alexa instalada en nuestro dispositivo móvil, sea Android, iOS u otro sistema operativo.

Sigue estos pasos para activar a la 'Super Alexa'

Abre la app de Alexa

Busca la opción de Ajustes (o Configuración)

Dentro del apartado de Ajustes busca la opción 'Modo Super Alexa'

Activa el interruptor del 'Modo Super Alexa'

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla y listo, ya tienes a 'Super Alexa' activada.

Un modo secreto y divertido

Alexa tiene una función secreta más, la cual puede resultarle nostálgica a muchos, pues en los 90 era bastante utilizada en los videojuegos, sobre todo en títulos como Contra o Gradius.

Dile a Alexa: 'Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, iniciar' y se activará el modo 'Super Alexa'.

"Modo Super Alexa activado, iniciando reactores en línea. Permitiendo sistemas avanzados en línea, descargando actualización, alto analizando ancho de banda, oh men parece que tu ancho de banda no alcanza", te contestará el dispositivo si no tienes conexión a internet.