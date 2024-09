¿Para qué sirve y dónde está el botón oculto de WhatsApp?

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, cuenta con una función que probablemente no conocías y es la de ordenar chats. Pero no se trata de cualquier listado, sino de uno que se realiza con ayuda de un botón oculto.

Esta herramienta busca que la organización y gestión de tus conversaciones sea más fácil, especialmente si eres de esas personas que reciben muchos mensajes al día y suele perderse entre tantas notificaciones.

¿Cómo organizar los chats en WhatsApp?

Ya sea por asuntos personales o laborales, todos nos hemos visto en la situación de navegar en un mar de conversaciones, llevándonos a una sobrecarga de información y hasta perder chats urgentes por el flujo de mensajes.

Sin embargo, con el botón de filtros tu problema quedará resuelto. A su vez, te permite ordenar las conversaciones entre los mensajes que no has leído, los que vienen de tus contactos favoritos y los procedentes de chats grupales:

Todos. Esta es la lista predeterminada donde se muestran los mensajes sin ningún filtro. Aquí verás las conversaciones más recientes.

No leídos. Aquí se muestran los mensajes que no has abierto. También puedes marcar como "No leídos" aquellos que necesitas revisar después pero no quieres que se te olviden.

Favoritos. Corresponde a la lista con los contactos y grupos que hayas marcado como "Favoritos". En teoría, son las conversaciones de mayor relevancia para ti.

Para poner una conversación en "Favoritos" deberás ir al perfil del contacto y deslizar hasta abajo. Luego, selecciona "Añadir a Favoritos" y quedará como destacado en la parte superior de la pantalla.

Grupos. Sólo aparecen los chats grupales en los que participas.

¿Cómo activar los filtros de chat en WhatsApp?

En las versiones más actuales de WhatsApp podemos ubicar el botón de filtros en el apartado principal. Para activarlo, coloca tu dedo sobre la pantalla y deslízalo hacia abajo. A simple vista no los reconocerás porque están "ocultos".

En seguida se desplegarán los filtros "Todos", "No leídos", "Favoritos" y "Grupos", justo por debajo de la barra de búsqueda que se identifica con la leyenda “Preguntar a Meta AI o buscar”.

Si no te aparecen los filtros de chats es probable que tu dispositivo no sea compatible con la función. Ve a Play Store o App Store y verifica que tengas la última versión de la app o actualízala.

¡Ya no pierdas tu tiempo buscando conversaciones! Sácale provecho a los filtros de WhatsApp, son una excelente herramienta para organizarnos en el día a día.