¿Qué es un balón gástrico? Tratamiento para adelgazar que provocó muerte de mujer

Laura Fernandes Costa, de Brasil, se sometió a un tratamiento conocido como balón gástrico, todo con la idea de adelgazar antes de que llegará el día de su boda y poder lucir más esbelta. Lamentablemente, dicho procedimeinto médico le costó la vida.

La mujer de 31 años y Matheus Turchete, de 27, habían programado su boda en Belo Horizonte para septiembre, por lo que Fernandes Costa decidió tomar el tratamiento con tiempo para obtener mejores resultados.

Los problemas comenzaron el 30 de abril cuando Laura empezó a vomitar sangre y sentirse muy mal tras ser sometida al tratamiento, por lo que acudió al doctor para que se le retirara el balón gástrico, sin embargo, según señala su familia, no se le atendió hasta el 2 de mayo cuando la mujer fue trasladada a otra clínica en Savassi, en Minas Gerais.

Lamentablemente los síntomas de la mujer empeoraron por lo que el día 6 de mayo tuvo que ser trasladada al Servicio Móvil de Atención de Emergencia (Samu) en el Hospital Nossa Senhora de Lourdes, en Nova Lima.

Al hacer una revisión más detallada, los médicos descubrieron una perforación en el estómago de Laura, lo que complicó otro proceso médico que pudiera salvarle la vida, pues ya estaba siendo víctima de una infección que provocó que sus heces quedaran atrapadas en sus órganos.

La mujer murió el 7 de mayo.

La familia de Laura acusa de 'negligencia médica' lo que la pasó a la joven, pues señalan que además de no ser atendida a tiempo, el tratamiento para adelgazar no fue aplicado de manera correcta.

"La clínica no sólo pudo haberle brindado un mejor apoyo, sino también evitarlo. Los especialistas dijeron que ella no podría haberse sometido a este procedimiento, debido a su Índice de Masa Corporal (IMC), que no respaldaba esta cirugía. Pesaba 70 kilos".

¿Qué es un balón gástrico?

El balón gástrico es un tratamiento diseñado para adelgazar, el cual se trata de un globo de silicona que se coloca en el estómago de las personas con el objetivo de que éste limite la cantidad de comida que se pueda ingerir y así lograr bajar de peso.

Por supuesto, no basta simplemente con colocarse la pelota de silicona en el estómago, para el tratamiento es necesario llevar una dieta saludable y bajo la supervisión de un especialista.

Las consecuencias de no llevar el tratamiento de manera correcta podría acarrear otros problemas de salud y hasta la muerte.