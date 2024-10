¿Qué es la dislexia y qué sucede si no se diagnostica?

Cada ocho de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia con el objetivo de concientizar y visibilizar el trastorno que afecta a alrededor de 700 mil personas en el mundo.

La dislexia es un trastorno neurobiológico del aprendizaje de la lectoescritura. "Consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras (decodificación)", de acuerdo con Mayo Clinic.

Tiene un origen hereditario y, según se lee en Gaceta UNAM, de no tratarse puede dificultar el desarrollo académico y profesional de quienes lo padecen.

¿Cómo se manifiesta?

El CIE-10 detalla que la dislexia se manifiesta a través de dificultades para recitar el alfabeto, realizar rimas simples, denominar letras y problemas para analizar o clasificar los sonidos.

Al momento de leer se realizan omisiones, distorsiones, sustituciones, inversiones o adicciones, vacilaciones, lentitud, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión.

Al leer, las personas con dislexia usan diferentes partes del cerebro (de manera no eficaz) a las que usan las personas sin este trastorno. Por ello, su lectura parece lenta y complicada.

La Organización Internacional Dislexia y Familia refiere que también podrían estar alterados algunos de los procesos cognitivos intermedios entre la recepción de la información y la elaboración del significado. Hay problemas de comprensión, de acceso al léxico, de memoria a corto plazo, confusión entre la derecha y la izquierda, así como dificultades en las nociones espacio-temporales.

No hay dos disléxicos idénticos , por lo que no existe un caso que sea único. Es posible que sólo se presenten algunos de los síntomas mencionados y no su totalidad.

¿Qué sucede si no se diagnostica?

La dislexia no se debe a problemas intelectuales, de la vista o de la audición. Además, este trastorno no se cura, pero puede tratarse con ayuda de tutorías o educación especializada.

La mayoría de los niños con dicho trastorno puede mejorar sus resultados en la escuela con técnicas educativas específicas, sin embargo, a falta de un diagnóstico certero pueden enfrentarse a problemas como la deserción escolar, baja autoestima, ansiedad y depresión.

La dislexia no es determinante para destacar en áreas como deportes, ciencias, emprendedurismo, medicina, estadística o abogacía.

El o la menor debe poner un esfuerzo extra a las tareas de lectoescritura, lo que provoca que tienda a fatigarse, distraerse, perder la concentración y a rechazar este tipo de tareas. Los padres o profesores procesan esa conducta como desinterés, cayendo en regaños y presiones sin comprender qué es lo que en realidad sucede.

El sitio de Kids Health describe que solo se puede diagnosticar mediante "una evaluación exhaustiva e integral hecha por un especialista en lectura o un psicólogo, ya sea dentro o fuera de la escuela. Los pediatras suelen conocer los signos de la dislexia y pueden orientar a las familias para que reciban la ayuda adecuada".