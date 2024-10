Presidenta o presidente ¿Cuál es correcto según la RAE?

La palabra presidenta está registrada en el diccionario académico y es una forma válida y preferible a presidente para aludir a las mujeres que ocupan ese cargo.

En las noticias es frecuente encontrar las formas presidenta y presidente para aludir a mujeres como en «La presidenta argentina exhortó a seguir por el camino de la reindustrialización», «Existía la esperanza de que con la llegada de la presidente Bachelet se eliminaría este impuesto»

Dado que la mayoría de las palabras que han añadido el sufijo -nte son comunes en cuanto al género (como el donante y la donante, del verbo donar), a menudo se plantea la duda de si sucede lo mismo en el caso de presidente y ha de ser siempre la presidente cuando alude a una mujer.

Sin embargo, la gramática académica explica que la voz presidenta es un femenino válido en el que se ha cambiado la e final por a, al igual que ocurre con asistenta, dependienta, infanta o intendenta.

Además, la palabra presidenta ya tiene registro académico desde el Diccionario de 1803 , se emplea desde mucho antes y es la forma mayoritaria según el Diccionario panhispánico de dudas, no parece que haya motivo para no usar o incluso para no preferir esta forma cuando el referente es una mujer.

¿Qué dice la RAE?

Según la Real Academia Española el término “Presidenta” es correcto, dándole este significado: 'Persona que preside algo' y, en una república, 'jefe del Estado'. Aunque su terminación corresponde, como norma general, a nombres comunes en cuanto al género (→ género2, 1.a y 3.c), el uso mayoritario ha consolidado ya hoy el femenino específico presidenta, documentado en español desde finales del siglo XV y único que se recomienda usar en la actualidad.