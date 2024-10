¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el movimiento de Paola Rojas a Imagen Televisión?

La salida de Paola Rojas de Televisa sigue dando de qué hablar dentro y fuera de redes sociales, pues el repentino cambio de televisora para la periodista que ahora trabajara en Imagen Televisión, ha evocado también la opinión de conductores de otros medios.

Un ejemplo de ello es Pati Chapoy, conductora de Ventaneando de TV Azteca que, al igual que otros, tampoco pudo resistirse a comentar algo sobre el repentino cambio del trabajo de Paola Rojas.

Y es que tras presentar una nota sobre un concierto de Alejandro Fernández en el que estuvo presente Rojas, los comentaristas de Ventaneando hablaron un poco sobre ella, señalando que 'tiene pareja'.

"Tiene pareja y tiene programa nuevo", agregó 'Pedrito' Sola antes de que Paty hiciera un comentario respecto a esto y le diera la 'palmadita de la suerte' a Paola Rojas.

"Tiene programa nuevo en Imagen, me parece muy bien”, dijo Chapoy luego de señalar que el nuevo programa de la conductora es a través de Imagen Televisión.

Mira el momento a partir del minuto 13:02.

¿Qué pasó con Paola Rojas?

Hace casi un mes que la conductora y periodista, Paola Rojas, se pronunció mediante un video que compartió en redes para confirmar que había sido despedida de Televisa luego de 28 años de trayectoria en esta televisora.

"Yo creo que lo decente, lo respetuoso y lo considerado fue despedirse. Lastimosamente no hubo oportunidad de hacerlo al aire (...) No fue mi decisión, pero me despido por esta vía que es la que tengo", dijo Rojas.

TAMBIÉN LEE Así fue el día 'más humillante' de Paola Rojas

Al poco tiempo de ser despedida de Televisa, se dio a conocer que Paola regresaría ala televisión, pero ahora de la mano de Imagen Televisión como conductora del espacio matutino que anteriormente era liderado por Nacho Lozano.

Paola Rojas fue recibida por varios conductores de Grupo Imagen, apareciendo en reconocidos programas como Sale el Sol y Pisa y Corre.