Así fue el día 'más humillante' de Paola Rojas

Justo antes del inicio del Mundial de Rusia 2018, se filtró un video íntimo de Luis Roberto Alves ‘Zague’ en redes sociales.

En el material, el exfutbolista y actual comentarista aparece posando frente al espejo con partes intimas expuestas, dirigiendo frases a otra persona a quien estaba destinado el clip.

El asunto generó un gran revuelo de inmediato, y con el adjetivo "Impresionanti"(en referencia a lo que expresó el futbolista de 55 años en el video) se desató una oleada de memes, bromas y burlas, estas incluso afectaron a su entonces esposa, la periodista Paola Rojas.

Según "Zaguiño", quien fue entrevistado en 2020 por el canal de YouTube Zabalive, el incidente fue parte de un complot en su contra. Este escándalo tuvo un alto costo para el exfutbolista del América, afectando incluso su matrimonio.

Paola Rojas fue invitada al programa de YouTube "Isabel Lascuráin abre la caja de...", donde compartió que el dolor causado por el escándalo la unió a otras mujeres y le permitió experimentar en carne propia el significado de "sororidad".

Paola agregó:

"En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo... pero creo que hay algo mucho más profundo y es que no tengo por qué sentir verguenza, sin embargo la sentía profunda, mucha... sí sentía mucha verguenza, mucha verguenza por muchas razones”.