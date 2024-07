¿Qué dijo Luna Bella sobre el video que grabó en el Metro de la CDMX?

A días de que ocurriera el incidente en el Metro de la Ciudad de México, protagonizado por la actriz Luna Bella junto a otros dos hombres, uno de ellos un ahora ex oficial de policía, el caso continúa dando de qué hablar.

Y es que la grabación del video explicito en el interior de uno de los vagones del Metro no trajo más que polémica y críticas, tanto para la actriz y sus acompañantes, así como para la seguridad del sistema de transporte público, quienes no sancionaron los hechos como algunas personas esperaban.

En medio de toda la polémica y que incluso fuera suspendido de manera definitiva el hombre que aparece en el video con uniforme de policía, la misma Luna Bella ha salido a hablar sobre lo ocurrido.

Desde su canal de Telegram, la actriz ofreció una disculpa a sus seguidores, además de mandar un mensaje a sus 'haters'.

"Una disculpa para todos los seguidores que me amaban y sienten que los decepcioné, lo siento soy humano, si me dejan de seguir, entenderé, y solo yo sé mis razones y mi historia, y a todos los que me juzgan, espero que su vida sea perfecta y no tengan cola que les pisen (...) Y a los haters gracias por la publicidad que obviamente aprovecharé a mi favor para seguir generando. Los amo a todos y buena vibra".

Además, señaló que 'podrá salir de adelante' de dicho episodio, calificando a quienes la critican de 'doble moral'.

"Si ya he salido de cosas peores puedo con esto y más, estoy lista para lo que venga, lista para enfrentar las consecuencias de mis actos que no son bien vistos por esta sociedad doble moral", expresó.

¿Qué hizo el Metro de la CDMX?

Lejos de aplicar un castigo severo a la actriz y sus acompañantes por la grabación del video explicito, dijo a través de un comunicado que 'reforzara la seguridad en sus instalaciones para evitar futuras situaciones de este tipo', declaración que por supuesto no dejó conformes a muchos dentro y fuera de redes sociales.