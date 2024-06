¿Qué dijo Loret de Mola sobre la victoria de Sheinbaum?

Carlos Loret de Mola, uno de los personajes más críticos del sexenio de López Obrador, llamó a no caer en negación ante el triunfo de Claudia Sheinbaum.

"Un triunfo así solo se consigue si votan por morena, pobres, ricos clasemedieros, jóvenes adultos, viejitos con licenciatura, sin haber terminado la primaria del Sur del Centro del Norte".

"Hoy veo fotografías de sábanas de resultados pegadas afuera de las casillas que supuestamente no coinciden con el PREP. Actas que tienen un error de dedo. Es lo mismo que vi en 2006 cuando López Obrador clamaba a fraude electoral, y en ese momento no había perdido por 30%, había perdido por 0.5%".

El periodista no negó que haya irregularidades y que deben revisarse. Así como se debe poner atención en los programa sociales para que sean un motivo para coaccionar el voto, sin embargo, insistió:"Todo esto no alcanza a explicar el tamaño de la victoria ni el tamaño de la derrota. Es un golpe de realidad. Y para entender qué pasó este 2 de junio en México van a hacer falta días de análisis, de reflexión, pero no de manipulación de la realidad".

Se dijo convencido de que las personas saben cómo es la realidad del país, sin embargo la mayoría está de acuerdo con la retórica del presidente.

"La gente sabe que sigue la corrupción, pero sí piensa que Peña robó más. La gente sabe que no se ha pacificado el país, pero está de acuerdo con el Presidente de que Calderón fue en el que nos metió en esta bronca".

No negó que existan riesgos

"Arrasar en una elección presidencial y conquistar la mayoría calificada en el Congreso no implican en automático un retroceso democrático. Un montón de gobiernos en el mundo han llegado así y no ha habido problema. Pero también un montón de gobiernos en el mundo han llegado así y se han convertido en dictaduras".