Puebla: contento del góber precioso

Tiene razones para el contento la corriente política poblana que tiene como referente a Mario Plutarco Marín Torres, quien fue gobernador de Puebla de 2005 a 2011, apodado el "góber precioso" por la manera en que Kamel Nacif Borge (conocido como "el rey de la mezclilla") lo felicitó por actuar contra la periodista Lydia Cacho luego de la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que se denunciaron casos de pederastia en Quintana Roo, con el señalamiento de participación de relevantes políticos y empresarios. La transcripción de la famosa llamada telefónica de intercambio de elogios entre Nacif y Marín fue publicada en La Jornada el 14 de febrero de 2006, bajo la firma de Blanche Petrich https://goo.su/z2lXSOc).

Marín Torres, acusado de responsabilidad en los actos de tortura contra Cacho, fue beneficiado ayer por una juez de distrito, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, con el otorgamiento de prisión domiciliaria para que así continúe con el proceso en su contra. Le fue impuesto un brazalete electrónico e hizo un depósito por cien mil pesos como fianza. Alrededor de las cuatro de la mañana de este miércoles, el exgobernador se instaló en su domicilio de la capital poblana.

Ocho días atrás, pasó también a prisión domiciliaria otro acusado por los mismos actos de tortura, Hugo Adolfo Karam Bernal, quien era director de la policía judicial de Puebla cuando sucedieron los hechos. Kamel Nacif Borge, el autor del famoso apodo de preciosidad gobernante, también está libre, merced a un amparo contra la orden de aprehensión que le fue librada en 2019. Jean Succar Kuri, otro empresario, que junto con Nacif y Marín fueron las piezas principales de las denuncias de una red de explotación sexual infantil con protección de políticos y gobernantes, murió dos meses atrás, cumpliendo una condena de 112 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.

Las buenas noticias para el marinismo no provienen solo de muy reprochables decisiones judiciales (adjudicables a la corrupción en el ámbito de los jueces, pero también en cuanto a las fiscalías; en el caso de Marín, la FGR no pudo acreditar las causas por las cuales el exgobernador debería seguir en el penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México). En el terreno político, el gobernador electo a nombre de Morena, Alejandro Armenta, quien ocupó importantes posiciones con Mario Marín como gobernador, ha ido abriendo las puertas de la próxima administración a personajes de esa corriente. Hay razones para el contento del marinismo.

En Oaxaca, la saxofonista Elena Ríos describió ayer en redes: "Ganó la corrupción. Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó a este juez corrupto, #JoséGabrielRamírezMontaño, la resolución. esto es #Oaxaca, esto es #México, esta es la impunidad que viven las mujeres en luchamos por justicia. Todo fue pactado con @MagistradaBRJ, Presidenta del @tsjoaxaca". Berenice Ramírez Jiménez, a quien se refiere Ríos, fue electa como presidenta del tribunal oaxaqueño de justicia en enero del presente año, entre señalamientos de arreglos entre políticos de apellidos Murat, Jara y Carrasco (https://goo.su/MvDGVhr).

Astillas: Ya es presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Así lo resolvió por unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque la entrega formal de la acreditación se hará hoy, luego de lo cual la científica encabezará un acto en un teatro de la capital del país… Y, mientras la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, ha colocado para el recuerdo su frase de ayer: "todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto", ¡hasta mañana!